Battlefield 6: Update bereitet auf Season 1 vor

Macht eine kurze Pause von der Action auf dem Schlachtfeld und ladet euch das neuste Update für Battlefield 6 herunter.
Von offizieller Stelle heißt es, das kleine Quality-of-Life-Update konzentriert sich auf die Backend-Stabilität und dient mehr der Vorbereitung auf Season 1, die am 28. Oktober startet.
Mehr Informationen umfasst das heutige Update nicht.
Erst gestern hatte man Waffen-Treffer, die keinen Schaden anrichten, mit einem Hotfix behoben.
Habt ihr seitdem eine Verbesserung bemerkt?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bisher noch nicht , aber ich hatte bis heute den Fokus auf die Story Kampagne .
Da die nun hinter mir liegt geht’s komplett rein in den Multiplayer Wahnsinn 👍🙂
Wie bei mir. Erst mal in der Kampagne eingezockt. Morgen gehts los.
Nachher anwerfen.😅
Sollen lieber mal die Bigs fixen, gestern war das Game ne Vollkatastrophe! Nix von ihrem Hotfix gemerkt, reingehalten wie blöd bis einer umfällt, dauernd lags gehabt wenn ich um die Ecke bin, die ….. Die sich auf die Dächer hochglitchen, meiner Rockets haben keinen Schaden gemacht uvm.
Die Connection ist sowas von reudig gewesen gester,sagen auch alle meiner Arbeitskollegen, die Gegner haben mich permanent früher gesehen
Mach mal Crossplay aus. Seitdem löuft es bei mir viel besser. Ja manchmal wartest du 1 Minute bis ein Match gefüllt ist. Aber du merkst nen Unterschied. Sind halt auch keine Pc Schwitzer mehr da.
Das ist mein Plan für heute!
Ihr scheint alle die allgegenwärtige online gaming Regel Nummer 1 zu vergessen… NEVER PLAY ON PATCH DAY.
True words!
In über 30 Jahren noch nie was von der regel gehört!
Ich schaue mir das morgen mal wieder an, auch mit crossplay aus
Man merkt nichts von dem Hotfix nur schwitzige Runden.Mein Ikea Tisch hat jetzt 1 Loch mehr.
Dann hast du aber sehr aggressiven Schweiß. 😋😂🖖
Scheint sicher noch einige Patches zu benötigen, ist aber nicht unüblich bei einem Battlefield.
Habe immernoch ab und zu treffen die kein schaden anrichten