Battlefield 6: Update bereitet auf Season 1 vor

Ein neues Update für Battlefield 6 bereitet auf Season 1 vor, die Ende Oktober beginnt.

Macht eine kurze Pause von der Action auf dem Schlachtfeld und ladet euch das neuste Update für Battlefield 6 herunter.

Von offizieller Stelle heißt es, das kleine Quality-of-Life-Update konzentriert sich auf die Backend-Stabilität und dient mehr der Vorbereitung auf Season 1, die am 28. Oktober startet.

Mehr Informationen umfasst das heutige Update nicht.

Erst gestern hatte man Waffen-Treffer, die keinen Schaden anrichten, mit einem Hotfix behoben.

Habt ihr seitdem eine Verbesserung bemerkt?