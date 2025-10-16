Battlefield 6: Update bereitet auf Season 1 vor

Ein neues Update für Battlefield 6 bereitet auf Season 1 vor, die Ende Oktober beginnt.

Macht eine kurze Pause von der Action auf dem Schlachtfeld und ladet euch das neuste Update für Battlefield 6 herunter.

Von offizieller Stelle heißt es, das kleine Quality-of-Life-Update konzentriert sich auf die Backend-Stabilität und dient mehr der Vorbereitung auf Season 1, die am 28. Oktober startet.

Mehr Informationen umfasst das heutige Update nicht.

Erst gestern hatte man Waffen-Treffer, die keinen Schaden anrichten, mit einem Hotfix behoben.

Habt ihr seitdem eine Verbesserung bemerkt?

  1. JohnWick 75505 XP Tastenakrobat Level 3 | 16.10.2025 - 14:21 Uhr

    Bisher noch nicht , aber ich hatte bis heute den Fokus auf die Story Kampagne .
    Da die nun hinter mir liegt geht’s komplett rein in den Multiplayer Wahnsinn 👍🙂

  3. Phonic 280665 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.10.2025 - 14:32 Uhr

    Sollen lieber mal die Bigs fixen, gestern war das Game ne Vollkatastrophe! Nix von ihrem Hotfix gemerkt, reingehalten wie blöd bis einer umfällt, dauernd lags gehabt wenn ich um die Ecke bin, die ….. Die sich auf die Dächer hochglitchen, meiner Rockets haben keinen Schaden gemacht uvm.
    Die Connection ist sowas von reudig gewesen gester,sagen auch alle meiner Arbeitskollegen, die Gegner haben mich permanent früher gesehen

  5. RandyAndi 760 XP Neuling | 16.10.2025 - 17:19 Uhr

    Man merkt nichts von dem Hotfix nur schwitzige Runden.Mein Ikea Tisch hat jetzt 1 Loch mehr.

  6. Katanameister 221640 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.10.2025 - 17:25 Uhr

    Scheint sicher noch einige Patches zu benötigen, ist aber nicht unüblich bei einem Battlefield.

