Battlefield 6: Update bringt Stabilitätsverbesserungen, UI‑Fixes und mehr

Battlefield 6 veröffentlicht Update 1.2.3.5 mit Verbesserungen für REDSEC und Operation Augur.

Für Battlefield 6 ist Update 1.2.3.5 auf allen Plattformen erschienen. Es liefert eine Reihe gezielter Qualitätsverbesserungen für das Hauptspiel und REDSEC. Das Update konzentriert sich auf Stabilität, Fortschritt und UI‑Optimierungen in Operation Augur, Gauntlet und Battle Royale, um ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Die Spielstabilität und die Kameradarstellung wurden überarbeitet. Dazu gehören Verbesserungen an der Netcode‑Synchronisierung bei Haltungswechseln zwischen Ego‑ und Third‑Person‑Ansicht. Diese Anpassungen sollen Übergänge präziser und weniger störanfällig machen.

Operation Augur erhält mehrere Fortschritts‑ und Front‑End‑Anpassungen. Die Benennung von Squads und Fahrzeugen wurde überarbeitet, ebenso die Logik für den Bot‑Wiedereinsatz. Dadurch soll der Ablauf klarer strukturiert sein und der Fortschritt zuverlässiger dargestellt werden.

Der REDSEC‑Flow wurde optimiert, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu erhöhen. Dazu gehören aktualisierte Informationen in der Battle‑Royale‑Lobby, verbesserte Zuschauersteuerung, eine überarbeitete Darstellung im Gauntlet‑Modus sowie klarere Waffenvisualisierungen nach Wiederbelebungen.

Update 1.2.3.5 bringt damit mehrere gezielte Verbesserungen, die verschiedene Modi betreffen und das Gesamterlebnis stabiler und konsistenter gestalten sollen.

Schaut euch die Einzelheiten des heutigen Updates in den Patch Notes an.

Update 1.2.3.5 – Patch Notes ÄNDERUNGEN SPIELER:INNEN: Ein Problem wurde behoben, bei dem desynchronisierte Haltungsübergänge zwischen Ego- und Third-Person-Kameras dazu beitragen konnten, dass Spieler:innen scheinbar hinter Deckung starben.

Ein Problem wurde behoben, durch das das Spiel beim Fortsetzen aus einem angehaltenen Zustand während des aktiven Gameplays nicht mehr reagierte.

Diverse Crash- und Stabilitäts-Fixes wurden eingeführt. FORTSCHRITT: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Nutzung des dritten Waffenplatzes als Sturmsoldaten-Klasse XP für die Primärwaffe anstelle der ausgerüsteten Waffe gewähren konnte. UI & HUD: Ein Problem wurde behoben, durch das die UI-Anzeige „Spiel gestartet“ fehlen konnte, wenn man Operation Augur beitrat, nachdem das Match bereits begonnen hatte.

Der Bildschirm am Ende der Runde in Operation wurde aktualisiert, um den Battle Pass-Reiter korrekt anzuzeigen.

Die Namen im Spiel für die NATO- und PAX-Motocross-Motorräder wurden aktualisiert.

Der angezeigte Name für das Squad-Symbol der Strix Raiders wurde aktualisiert.

Der angezeigte Kurzname für den NATO-Traverser Mark 2 im Fahrzeug-Anpassungsbildschirm wurde aktualisiert. KI: Die Bot-Logik wurde verbessert, um unnötige Wiedereinsätze zu reduzieren. REDSEC SPIELER:INNEN: Ein Problem wurde behoben, bei dem das Drücken von „A“ und „D“ während des Zuschauens zwischen feindlichen Spieler:innen wechselte, anstelle von „Q“ und „E“. UI & HUD: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kamera unter das Fahrzeug geraten konnte, wenn man im Gepanzerten Transporter in Gauntlet auf den mittleren Sitzplatz wechselte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das DMR-Gitter verschwinden konnte, nachdem ein:e Spieler:in aus einem ABAL-Zustand wiederbelebt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Waffenmodelle bei der Anpassung während des Gauntlet-Briefings unsichtbar werden konnten.