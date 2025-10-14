Battlefield 6: Update passt Waffen und Tickets in Rush an

Mit einem serverseitigen Update wurden in Battlefield 6 diese Waffen angepasst und Tickets in Rush erhöht.

Kleinere Updates über das Backend haben die Entwickler von Battlefield 6 vorgenommen. Sie wurden direkt an die Server ausgeliefert, es gab also kein direktes Update über die Konsole.

Mit der Anpassung wurden Tickets im Modus Rush aus 100 angehoben. Sie waren fälschlicherweise auf 75 eingestellt.

Bei den Waffen gab es folgende Anpassungen:

Die Mündungsgeschwindigkeit der M2010 ESR wurde von 900 auf 800 m/s reduziert.

Die Mündungsgeschwindigkeit der PSR wurde von 750 auf 720 m/s reduziert.

Bei Schrotflintenprojektilen wird nun der Luftwiderstand berücksichtigt.

Darüber hinaus gab es einen Jump Fix, der das Problem behebt, bei dem der Sprungimpuls beim Springen mit bestimmten ausgerüsteten Waffen unbeabsichtigt unterbrochen wurde.