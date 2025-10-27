Battlefield 6: Verärgerte Fans: Wer diesen Skin nutzt, wird nicht wiederbelebt

Battlefield 6 sorgt für Aufruhr: Season-1-Skin spaltet die Spielergemeinschaft! Wicked-Grin-Skin löst hitzige Debatte aus – manche Spieler drohen sogar, keine Teamkameraden mehr zu retten.

In der Community von Battlefield 6 ist nach der Vorstellung der ersten Inhalte zu Season 1 eine heftige Diskussion entbrannt.

Während Fans wochenlang gespannt auf neue Informationen zu Karten, Modi und Waffen gewartet hatten, rückte nach der Veröffentlichung des offiziellen Trailers ein einziges kosmetisches Detail in den Mittelpunkt: der neue Soldaten-Skin Wicked Grin für die Angriffsklasse.

Erste Vorschauen zeigten ein auffälliges Design, das viele Spieler als unpassend für das ernste Kriegssetting empfinden. Einige Community-Mitglieder äußerten in Foren und sozialen Medien deutliche Kritik und erklärten, sie würden Mitspieler, die diesen Skin tragen, nicht mehr wiederbeleben.

Trotz neuer Karten wie Blackwell Fields und Eastwood wird die Diskussion um Wicked Grin derzeit zum bestimmenden Thema rund um die kommende Season.