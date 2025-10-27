Battlefield 6: Verärgerte Fans: Wer diesen Skin nutzt, wird nicht wiederbelebt

In der Community von Battlefield 6 ist nach der Vorstellung der ersten Inhalte zu Season 1 eine heftige Diskussion entbrannt.
Während Fans wochenlang gespannt auf neue Informationen zu Karten, Modi und Waffen gewartet hatten, rückte nach der Veröffentlichung des offiziellen Trailers ein einziges kosmetisches Detail in den Mittelpunkt: der neue Soldaten-Skin Wicked Grin für die Angriffsklasse.
Erste Vorschauen zeigten ein auffälliges Design, das viele Spieler als unpassend für das ernste Kriegssetting empfinden. Einige Community-Mitglieder äußerten in Foren und sozialen Medien deutliche Kritik und erklärten, sie würden Mitspieler, die diesen Skin tragen, nicht mehr wiederbeleben.
Trotz neuer Karten wie Blackwell Fields und Eastwood wird die Diskussion um Wicked Grin derzeit zum bestimmenden Thema rund um die kommende Season.
"Grounded skins for a while" – 18 days exactly
byu/Ohforfk inBattlefield
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Solche lächerlichen Skins rauben der Spielwelt leider jegliche Glaubwürdigkeit.
Wird man auch so größtenteils nicht weil viele nur für sich spielen, selbst wenn sie 1m daneben stehen! Ebenso sind manche Teams zu dumm nen Panzer am „leben“ zu halten, gerade bei Durchnruch ist dieser oft der Gamechanger, aber nein, lieber auf die eigene K/D spielen
Ich muss sagen bei den Mittelgroßen Schlachten läuft es Super, bin echt erstaunt, bei den kleinen Schlachten sehe ich das unproblematisch, da möchte ich nicht mal wiederbelebt werden, aber achte dabei auf das Scoreboard, hat einer gerade nen Lauf und steht z.B 10 zu 0, dann bleibt derjenige oder ich eben länger liegen, in der Hoffnung den Lauf fortsetzen zu können. Nutze die kleinen Schlachten, um Waffen zu leveln und auch Long und Closerange zu testen, Ttk usw. Ist immer schön zu sehen wie leicht der Sieg in den größeren Schlachte kommt, wenn man sich hilft und wenn die Gegenseite genau so gut drauf ist, dann ist richtig Krieg. Wir sind so süchtig nach dem Spiel, bin so froh das EA abgeliefert hat bis jetzt.
Es geht ja nicht darum wie es läuft, sondern das eben, leider schon immer, viele zu dumm sind außerhalb ihres Squads anderen zu helfen! Ich spiel zum gewinnen und da gehört das dazu, die eigenen Stats kommen von allein, bin bei ner 2er K/D und diene dem Team, würde ich rein auf K/D spielen wäre die weitaus höher.
100 Prozent 👍🏼 Es geht um den Siiiiech!! Sehe das genauso, da scheisse ich auf die stats.
Finde ich jetzt nicht sooooooooo schlimm 🙂
Sollen die Leute ruhig nutzen…dann erkenne ich vielleicht mal ein paar Gegner 😀
Hoffentlich versauen die es bei Battlefield nicht mit irgendwelchen komischen Skins, oben das in blau sieht sehr kindisch aus finde ich und sollte nichts in Battlefield zu suchen haben.
So fängt es an, irgendwann wird Battlefield wie CoD und das wieder nur wegen Geld 💸.
Das Spiel spielt im Jahre 2027/2028, ich finde den Skin noch Ok optisch, solange keine Turtles oder Buttheads dabei sind, Leute sollen mal chilln, nicht übertreiben.
Es geht ja genau darum .
Besser jetzt ein deutliches Signal an EA schicken , als es einfach geschehen lassen .
EA denkt sonst nämlich das es ok ist und kommt früher oder später dann mit eben dieses lächerlichen skins um die Ecke
Ach der ist ja dezent das geht ja noch,aber sobald sie als britney spears skin rumhüpfen is es aus.
Finde ich absolut verständlich.
Wir alle wissen doch ganz genau , es geht hier um EA.
Wenn jetzt kein deutliches Signal von den Spielern kommt, macht EA einfach weiter , bis wir am Ende Scooby Doo und co als skins in BF6 haben.
Dann ist es aber bereits zuspät .
Battlefield lebt nun einmal von Realismus und Ernsthaftigkeit .
Deshalb wird Call of Duty auch nicht mehr ernst genommen und von Kids überflutet , wegen solchen miesen skins