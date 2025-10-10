Battlefield 6: Vergleich realer Schauplätze mit Spielgrafik

Die Handlung von Battlefield 6 in der Kampagne des Shooters findet an Orten statt, die auf realen Orten basieren oder ihnen nachempfunden sind.
Ein Vergleich der Schauplätze im Spiel mit denen der realen Welt gibt es im folgenden Video. Es zeigt vorrangig die unterschiedlichen Areale und markante Spots der Orte New York und Gibraltar.
Battlefield 6 ist ab heute für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erhältlich.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht fantastisch aus 👍🏻
Sind schon echt schöne Gegenden dabei
Ganz eindeutig hat BF 6 die besseren Effekte und Ambiente 😅
Die Spielgrafik sieht deutlich interessanter aus 😎👍.