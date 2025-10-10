Battlefield 6: Vergleich realer Schauplätze mit Spielgrafik

Die Kampagne von Battlefield 6 finde in realitätsnahen Schauplätzen statt, wie ein Vergleichsvideo zeigt.

Die Handlung von Battlefield 6 in der Kampagne des Shooters findet an Orten statt, die auf realen Orten basieren oder ihnen nachempfunden sind.

Ein Vergleich der Schauplätze im Spiel mit denen der realen Welt gibt es im folgenden Video. Es zeigt vorrangig die unterschiedlichen Areale und markante Spots der Orte New York und Gibraltar.

Battlefield 6 ist ab heute für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erhältlich.