Battlefield 6: Video stellt umfassende Gunplay-Änderungen vor

Mit einer neuen Ausgabe der Reihe Battlefield Combat gewähren die Entwickler von Battlefield 6 einen detaillierten Einblick in die geplanten Änderungen am Gunplay. Die Anpassungen erscheinen mit Update 1.3.3.0 am 30. Juni und sollen Schusswechsel präziser, berechenbarer und stärker von spielerischem Können abhängig machen.

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Überarbeitungen zentraler Kampfsysteme. Dazu gehören Änderungen am Rückstoßverhalten der Waffen, der Kugelphysik, der Time-to-Kill sowie an Schadensmultiplikatoren und den sogenannten Sweetspots für Scharfschützengewehre.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Überarbeitetes Rückstoßsystem

Vorhersehbarere Recoil-Muster

Anpassungen am Kugelverhalten

Änderungen an der Time-to-Kill (TTK)

Überarbeitete Schadensmultiplikatoren

Neue Sweet-Spot-Mechanik für Scharfschützengewehre

Höhere Belohnung für präzises Zielen

Laut den Entwicklern verfolgt das Team das Ziel, die Beherrschung einzelner Waffen stärker zu belohnen. Spieler sollen das Rückstoßverhalten besser erlernen können und dadurch mehr Kontrolle über ihre Feuergefechte erhalten.

Besonders Präzisionsschützen dürften von den Änderungen profitieren. Durch neue Schadensmodelle und Anpassungen an den Sweetspots sollen gezielte Treffer eine größere Rolle spielen und taktisches Vorgehen stärker belohnt werden.

Mehr Fokus auf Skill und Waffenkontrolle

Die Entwickler betonen, dass sich Gefechte künftig konsistenter anfühlen sollen. Weniger zufällige Waffenreaktionen und ein klareres Feedback beim Schießen sollen dazu beitragen, dass Spieler ihre Fähigkeiten gezielter verbessern können.

Mit den geplanten Anpassungen setzt Battlefield 6 auf ein Gunplay, das stärker auf Kontrolle, Präzision und Waffenbeherrschung ausgelegt ist. Weitere Details zu allen Änderungen werden im vollständigen Entwickler-Blog zum Update 1.3.3.0 veröffentlicht.

Ausführliche Details findet ihr dazu im Blog-Beitrag.