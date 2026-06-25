Battlefield 6: Video stellt umfassende Gunplay-Änderungen vor

Mit einer neuen Ausgabe der Reihe Battlefield Combat gewähren die Entwickler von Battlefield 6 einen detaillierten Einblick in die geplanten Änderungen am Gunplay. Die Anpassungen erscheinen mit Update 1.3.3.0 am 30. Juni und sollen Schusswechsel präziser, berechenbarer und stärker von spielerischem Können abhängig machen.
Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Überarbeitungen zentraler Kampfsysteme. Dazu gehören Änderungen am Rückstoßverhalten der Waffen, der Kugelphysik, der Time-to-Kill sowie an Schadensmultiplikatoren und den sogenannten Sweetspots für Scharfschützengewehre.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick
- Überarbeitetes Rückstoßsystem
- Vorhersehbarere Recoil-Muster
- Anpassungen am Kugelverhalten
- Änderungen an der Time-to-Kill (TTK)
- Überarbeitete Schadensmultiplikatoren
- Neue Sweet-Spot-Mechanik für Scharfschützengewehre
- Höhere Belohnung für präzises Zielen
Laut den Entwicklern verfolgt das Team das Ziel, die Beherrschung einzelner Waffen stärker zu belohnen. Spieler sollen das Rückstoßverhalten besser erlernen können und dadurch mehr Kontrolle über ihre Feuergefechte erhalten.
Besonders Präzisionsschützen dürften von den Änderungen profitieren. Durch neue Schadensmodelle und Anpassungen an den Sweetspots sollen gezielte Treffer eine größere Rolle spielen und taktisches Vorgehen stärker belohnt werden.
Mehr Fokus auf Skill und Waffenkontrolle
Die Entwickler betonen, dass sich Gefechte künftig konsistenter anfühlen sollen. Weniger zufällige Waffenreaktionen und ein klareres Feedback beim Schießen sollen dazu beitragen, dass Spieler ihre Fähigkeiten gezielter verbessern können.
Mit den geplanten Anpassungen setzt Battlefield 6 auf ein Gunplay, das stärker auf Kontrolle, Präzision und Waffenbeherrschung ausgelegt ist. Weitere Details zu allen Änderungen werden im vollständigen Entwickler-Blog zum Update 1.3.3.0 veröffentlicht.
Ausführliche Details findet ihr dazu im Blog-Beitrag.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gab es nicht erst vor kurzem umfassende Gunplay Änderungen?
Solang ich ein ganzes Magazin im Gegner rein ballern muss mit 5-6 Hits, er aber mit nur gefühlt 2 Kugeln niederstreckt, und solang ich verrecke, obwohl ich mich schon längst in Deckung befunden habe… solange kann das Spiel mich am Arsch lecken!
Die sollen ihren Scheiß Netcode endlich auf die Reihe bekommen. Kann doch nicht so schwer sein ihn von BF3/BF4 zu kopieren! Das Game steht sich einfach selbst so krass im Weg. Einfach nur traurig.
Leider hat mich das Spiel schon nach 3 monaten verloren nach dem release, aber war trotzdem ein guter shooter
Liest sich erstmal gut, am Ende sind die Änderungen kaum vorhanden in der Praxis, Battlefield 4 bleibt einfach unantastbar.
Ich bleibe sogar eher bei BF3. AB BF4 ging es bergab. Alleine, wie sie den Helikopter kaputt gemacht haben… Will mir nicht rein gehen. Bei BF4 war es noch halbwegs ok. War bei BF2/3/4 immer unter den TOP50 Piloten. Bf2142 und BF6 sind bezüglich Heli der Supergau. Allein die Steuerung haben sie komplett an die Wand gefahren. Egal was man einstellt, es ist nicht machbar wie bei BF3/4.
Es geht schon lange nicht mehr um Teamwork. Jeder Depp kann heute die besten Piloten mit einem Schuss runter holen.
Ich könnte dir 100te Aufnahmen schicken aus meinem OneDrive, wie man mit skill und Teamwork die Heli platt gemacht hat. Das ist heute nicht mehr nötig.