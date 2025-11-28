Battlefield 6: Vollständige Überarbeitung des Audio-Systems zur Behebung fehlender Schrittgeräusche

Die Entwickler von Battlefield 6 arbeiten derzeit an einer umfassenden Überarbeitung des In-Game-Audios, um Probleme zu beheben, bei denen Spieler die Schritte anderer Gegner nicht hören können.

Principal Game Designer Florian Le Bihan bestätigte, dass Battlefield Studios eine vollständige Revision des Audio-Systems durchführt, um sicherzustellen, dass Fußschritte, Fahrzeuggeräusche und andere Sounds wieder zuverlässig hörbar sind. Ziel ist es, die Audio-Fehler dauerhaft zu beseitigen und die Immersion im Spiel zu verbessern.

Le Bihan erklärte, dass das Team die Änderungen sorgfältig überprüft und zeitnah weitere Details zu diesem Update bereitstellen wird.

Zusätzlich wird der Patch weitere Probleme adressieren, etwa den fehlerhaften Maus-Sensitivitäts-Slider, der nach einem früheren Update nur noch runde Werte zuließ und künftig wieder feine Anpassungen ermöglichen soll.

Die Audioüberarbeitung ist besonders wichtig für kompetitive Spieler, da das Wahrnehmen von Schritten und Fahrzeugbewegungen einen zentralen Bestandteil des Multiplayer-Erlebnisses in Shootern wie Battlefield, Call of Duty oder Counter-Strike darstellt.

Die Neuerungen sollen sowohl für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 als auch für PC verfügbar sein und gewährleisten, dass ihr Gegnerbewegungen künftig präzise orten könnt.

Mit der geplanten Vollrevision des Audio-Systems zeigt Battlefield 6, dass die Entwickler die Community ernst nehmen und bereit sind, zentrale Gameplay-Probleme nachhaltig zu beheben. Warum aber gerade immer die Schrittgeräusche in Shootern solche Probleme machen, bleibt ein Rätsel.