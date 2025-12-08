Battlefield 6: Winter-Update jetzt vorab herunterladen

Am Dienstag wird Battlefield Studios das Winter-Offensive-Update für Battlefield 6 ausrollen. Der Shooter erhält dutzende von Fehlerkorrekturen und Verbesserungen, über die wir schon berichtet hatten.
Mit dem Update startet in der aktuellen Season 1 auch der Winter, zumindest auf der Event-Karte Empire State, die von der eisigen Kälte und einer Schneedecke heimgesucht wurde.
Ab sofort könnt ihr das dazugehörige Update 1.1.30 auf Xbox Series X|S vorab herunterladen. Es hat eine Größe von 12,6 GB.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
55 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenigstens wirds ingame weiße Landschaft geben.
Danke für die info
Thx für die Info.
oh cool danke für die Info Morgen gleich mal Ausprobieren