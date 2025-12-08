Battlefield 6: Winter-Update jetzt vorab herunterladen

Das für Dienstag geplante Winter Offensive-Update für Battlefield 6 kann vorab heruntergeladen werden.

Am Dienstag wird Battlefield Studios das Winter-Offensive-Update für Battlefield 6 ausrollen. Der Shooter erhält dutzende von Fehlerkorrekturen und Verbesserungen, über die wir schon berichtet hatten.

Mit dem Update startet in der aktuellen Season 1 auch der Winter, zumindest auf der Event-Karte Empire State, die von der eisigen Kälte und einer Schneedecke heimgesucht wurde.

Ab sofort könnt ihr das dazugehörige Update 1.1.30 auf Xbox Series X|S vorab herunterladen. Es hat eine Größe von 12,6 GB.