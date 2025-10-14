Battlefield 6: Xbox-Spielszenen aus der Kampagne

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der Battlefield 6 Kampagne auf der Xbox Series X.

Am vergangenen Freitag war es endlich so weit und Battlefield 6 ist auf allen gängigen Plattformen erschienen. Auf Steam feierte der Shooter einen beeindruckenden Start mit einem Allzeit-Peak von 747.440 gleichzeitig aktiven Spielern.

Die Kampagne von Battlefield 6 spielt in einer nahen Zukunft und rückt einen globalen Konflikt in den Mittelpunkt, der durch das mächtige private Militärunternehmen Pax Armata ausgelöst wird. In einer Welt, in der die NATO zerfallen und das internationale Machtgefüge instabil geworden ist, versucht Pax Armata, die politischen Strukturen zu ihren Gunsten zu manipulieren und ihren Einfluss weltweit auszuweiten.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Mitglieds der Eliteeinheit Dagger 13, einer Spezialeinheit der US Marine Raiders, die sich dem Kampf gegen Pax Armata verschrieben hat.

Angeführt wird die gegnerische Fraktion von Alexander Kincaid, einem ehemaligen SAS-Operator mit dunkler Vergangenheit und persönlichen Verbindungen zur Dagger Einheit.

Um euch einen ersten Eindruck von der Kampagne zu verschaffen, könnt ihr euch im folgenden Video die erste Mission aus Battlefield 6 anschauen:

  3. de Maja 303135 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.10.2025 - 08:05 Uhr

    Von der Story werd ich nie was mitkriegen 😅
    Immer schön Downloadgröße sparen 😆

  6. shadow moses 409790 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.10.2025 - 09:44 Uhr

    Soll ja leider nicht so besonders gut geworden sein, wie man so hört. Im Game Pass werde ich es dennoch nächstes Jahr mal spielen.

  7. bk493 34590 XP Bobby Car Geisterfahrer | 14.10.2025 - 09:54 Uhr

    Hab die Story gestern durchgespielt.
    Nichts besonderes aber dennoch unterhaltsam

  9. GERxJOHNNY 50750 XP Nachwuchsadmin 5+ | 14.10.2025 - 11:38 Uhr

    Man sollte nicht zu viel erwarten. Außerdem hat man strunzdumme KI-Kollegen die einen immer vor die Flinte laufen. Aber zum warm zocken sollte es reichen

