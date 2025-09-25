Battlefield 6: Zusammenarbeit mit Schauspieler Edin Hasanovic beleuchtet

Im Jahr 2027 droht die Welt in Battlefield 6 im Chaos zu versinken. Die einst unerschütterliche NATO-Allianz zerfällt und ihr Fundament ist durch Misstrauen und Unsicherheit erschüttert.

Finanzielle Instabilität, Stellvertreterkonflikte und politische Auseinandersetzungen haben einige Länder in einem Meer geopolitischer Turbulenzen zurückgelassen.

In diesem Chaos tritt eine mächtige Kraft hervor – Pax Armata – ein massives privates Militärunternehmen mit erheblichen finanziellen Ressourcen und modernster Technologie, das die Gelegenheit nutzt, in das entstehende Machtvakuum vorzustoßen.

Die Singleplayer-Kampagne spielt sich über mehrere packende Missionen hinweg ab, in denen Dagger 13 – eine Eliteeinheit von US Marine Raiders – gegen Pax Armata vorgeht.

Mit adrenalingeladenen Szenen rund um den Globus,von Brooklyn bis Kairo, bietet die Kampagne klassische Blockbuster-Elemente, eindrucksvolle Momente und actionreiche Inszenierungen in einem bisher unvergleichlichen Ausmaß.

Um der Singleplayer-Kampagne eine authentische und bekannte lokale deutsche Stimme zu verleihen und dabei das Handwerk und die hohe Qualität in der Entstehung der Spiel-Synchronisation zu beleuchten, ist Electronic Arts eine Zusammenarbeit mit Schauspieler Edin Hasanovic eingegangen. Im Rahmen der Aufnahmetage ist ein Making-Of-Video entstanden, das hier angesehen werden kann:

Battlefield 6 hebt das Geschehen auf ein für die Reihe bislang beispielloses Niveau – mit völlig neuen Multiplayermodi, einer packenden Blockbuster-Singleplayer-Kampagne, der Rückkehr von Portal mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten sowie zahlreichen Verbesserungen, die eine beeindruckende Sandbox erschaffen, in der jeder Kampf, jedes Fahrzeug oder jede Strategie zum entscheidenden Faktor für den Sieg werden kann.

Edin Hasanovic, der Master Sergeant Hayden Carter seine Stimme leiht, beschreibt die Arbeit am Spiel als besonders spannend: „Die Arbeit an Battlefield 6 war unvergesslich für mich. Ich durfte mit einem hochkarätigen Team arbeiten, das meine Unerfahrenheit auf diesem Gebiet spielerisch auffangen konnte. Besonders genossen habe ich die Herausforderung, jede Emotion ausschließlich über meine Stimme zu transportieren und gemeinsam mit versierten Profis die Geschichte zum Leben zu erwecken. Das künstlerische Verständnis gepaart mit technischer Fähigkeit der Menschen im Tonstudio hat mich nachhaltig beeindruckt. Battlefield 6 ist für mich mehr als nur ein Spiel – es geht um Storytelling, Atmosphäre und Figuren. Genau das begeistert mich als Schauspieler.“

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam, EA app und Epic Games Store.