Battlefield Bad Company 2: Entwickler erklärt das offene Ende des Shooters

Bis heute wünschen sich viele Spieler eine Rückkehr der chaotischen Truppe – doch ein Nachfolger von Battlefield: Bad Company 2 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nie Realität. Jetzt hat sich der damalige Lead Designer und Autor David Goldfarb zu Wort gemeldet und erklärt, warum Teil 2 überhaupt mit einem Cliffhanger endete.

Goldfarb reagierte auf einen Clip, der das Finale von Battlefield: Bad Company 2 zeigt: eine angedeutete Invasion russischer Truppen in die USA, gefolgt von einem Fade‑to‑Black, das klar auf eine Fortsetzung hindeutet.

Laut Goldfarb gab es tatsächlich einmal ein Konzept für Bad Company 3, aber nie mehr als das. Er schrieb, dass die Idee damals einfach Sinn ergab – und dass er unbedingt ein Sequel machen wollte, in dem Russland Alaska besetzt hält.

Die Bad‑Company‑Ära ist inzwischen jedoch endgültig Geschichte. Electronic Arts hat die Server der Reihe bereits abgeschaltet, ebenso wie die älteren Konsolenserver von Battlefield 3, Battlefield 4 und Hardline im Jahr 2024.