Battlefield Bad Company 2: Entwickler erklärt das offene Ende des Shooters

Warum der Kult‑Shooter Battlefield: Bad Company 2 trotz Cliffhanger nie fortgesetzt wurde.

Bis heute wünschen sich viele Spieler eine Rückkehr der chaotischen Truppe – doch ein Nachfolger von Battlefield: Bad Company 2 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nie Realität. Jetzt hat sich der damalige Lead Designer und Autor David Goldfarb zu Wort gemeldet und erklärt, warum Teil 2 überhaupt mit einem Cliffhanger endete.

Goldfarb reagierte auf einen Clip, der das Finale von Battlefield: Bad Company 2 zeigt: eine angedeutete Invasion russischer Truppen in die USA, gefolgt von einem Fade‑to‑Black, das klar auf eine Fortsetzung hindeutet.

Laut Goldfarb gab es tatsächlich einmal ein Konzept für Bad Company 3, aber nie mehr als das. Er schrieb, dass die Idee damals einfach Sinn ergab – und dass er unbedingt ein Sequel machen wollte, in dem Russland Alaska besetzt hält.

Die Bad‑Company‑Ära ist inzwischen jedoch endgültig Geschichte. Electronic Arts hat die Server der Reihe bereits abgeschaltet, ebenso wie die älteren Konsolenserver von Battlefield 3, Battlefield 4 und Hardline im Jahr 2024.

  1. Katanameister 291900 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.01.2026 - 17:54 Uhr

    Ist vielleicht auch besser so, nicht dass die Series noch zerstört wird durch eine schwache Kampagne.

    0
    • Ash2X 309620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.01.2026 - 17:58 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      🤣
      Ich weiß noch wie die Entwickler gefragt haben warum eigentlich BC2 so beliebt war… Als ob sie ihr Spiel nie gespielt hätten.
      Kurzum: Wer das nicht auf Anhieb kapiert sollte am Besten keinen neuen Teil machen.
      Und dann kamen noch 4 oder 5.

      1
  2. MaTrial3003 88380 XP Untouchable Star 4 | 09.01.2026 - 18:10 Uhr

    Tolle Kampagne und ein toller Multiplayer. Schade, dass da nichts mehr gekommen ist

    2
  3. @Der@Endboss@ 7700 XP Beginner Level 4 | 09.01.2026 - 18:13 Uhr

    Ja das Game hatte mir auch richtig gut gefallen, ob Multiplayer oder Story , es hat total Spaß gemacht .

    0
  4. Gunslinger 35990 XP Bobby Car Raser | 09.01.2026 - 18:51 Uhr

    Sowohl die Story als auch den Multiplayer hab ich damals rauf und runter gespielt und auch lange auf nen dritten Teil gehofft. Heute geh ich davon aus, dass man Teil 3 eh am Publikum vorbei entwickeln würde…

    1
  6. Economic 91345 XP Posting Machine Level 1 | 09.01.2026 - 19:25 Uhr

    Naja kann so wie es aktuell ausschaut eh nix mehr mit BF anfangen. BF 3 lauft glaube noch noch aufm PC.

    0
  7. BLACK 8z 106530 XP Hardcore User | 09.01.2026 - 19:58 Uhr

    Ja Bad Company, da hab ich durchaus positive Erinnerungen daran! Auch endlich mal ein Shooter mit Humor, was mir damals sehr gefallen hat. Klar war es nicht perfekt aber ich konnte außer mit Battlefield 2, nicht viel mit Battlefield anfangen. Mir gefielen die einfach nicht.
    Ein lockeres neues Bad Company wäre daher oftmals nicht schlecht.

    0
  8. ShadowTerror90 64015 XP Romper Stomper | 09.01.2026 - 20:14 Uhr

    Auf der einen Seite habe ich nie verstanden das kein dritter Teil kommt,aber mittlerweile sehe ich es so das es wahrscheinlich besser ist bevor sie es verkacken 😅😅

    0

