Battlefield Next: Battlefield Labs vorzeitig geleakt – UPDATE

DICE plant für heute 17:00 Uhr eine Ankündigung zum Battlefield Community-Testprogramm zu machen.

Erste Details wurden dazu vorab schon geleakt.

Der Leak erfolgte durch die Entwickler selbst. Beim Start von Battlefield 4 war im Hauptmenü zu früh eine Hinweistafel zu sehen.

In der Beschreibung dazu heißt es:

Ein QR-Code führt derzeit noch ins Leere, sollte aber nach der Ankündigung um 17:00 Uhr weiterführende Informationen bereithalten.

Laut Insider Gaming wurde die Ankündigung mit Medien und Content Creator bereits geteilt. Es soll demzufolge ein 4 bis 5 Minuten langes Video sein, welches auch 10-15 Sekunden Pre-Alpha-Gameplay enthält.

Weitere Details gibt es nach der heutigen Ankündigung.

UPDATE: Das Video gibt es hier zu sehen:

Battlefield Studios 🪖

Four studios across the globe. One brand-new visionary team: Battlefield Studios. This global united front combining 20+ years of #Battlefield experience with the best-emerging talent in our industry is hard at work to shape the future of our franchise.… pic.twitter.com/nPqJU4YmWK

— Battlefield (@Battlefield) February 3, 2025