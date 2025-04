Battlefield Next: Dataminer entdecken Hinweise auf Battlefield Pro-Abonnement

Autor:, in / Battlefield Next

Dataminer haben Hinweise auf ein potenzielles neues Abonnement namens „Battlefield Pro“ entdeckt, das an den früheren Battlefield Premium-Dienst erinnert und in Battlefield Next eingeführt werden könnte.

Dieses Abonnement könnte Vorteile wie den Zugriff auf Battle Pass-Inhalte, exklusive kosmetische Freischaltungen, einen permanenten XP-Boost und die Möglichkeit zur Einrichtung persistenter Server im Battlefield Portal bieten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Informationen auf inoffiziellen Quellen basieren und von Electronic Arts noch nicht bestätigt wurden. ​