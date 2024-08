Battlefield Next: Eines der ehrgeizigsten Projekte in Entwicklung

Ein kurzes Update zur Entwicklung des nächsten Teils der Battlefield-Reihe sprach Andrew Wilson bei der jüngsten Quartalsbilanz von Electronic Arts.

Der CEO gab zu Protokoll, dass man „einem der ehrgeizigsten Projekte“ in der Geschichte des Unternehmens arbeite. Das Team ziele auf nichts Weiteres ab, als ein „ein episches Battlefield-Erlebnis“ abzuliefern.

Wilson über den neusten Teil der Shooter-Reihe: „Die Community ist begeistert von dem, was unsere Teams tun, und freut sich auf das, was als Nächstes kommt. Dies ist nicht nur eine unserer höchsten Prioritäten, sondern auch eines der ehrgeizigsten Projekte in unserer Geschichte. Wir haben das beste Team mit den nötigen Ressourcen und Technologien zusammengebracht, um ein episches Battlefield-Erlebnis zu liefern.“