Battlefield Next: Enthüllung weiterhin im Sommer geplant

Das Summer Game Fest, das Xbox Games Showcase sowie viele weitere Events fanden im Juni statt. Fans der Spielreihe Battlefield haben aber bislang noch keine Neuigkeiten zum nächsten Teil erhalten.

Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Comms for Battlefield Studios, wurde nach einer Enthüllung im Juni gefragt. Er antwortete, dass die Community schon wissen werde, wann die Enthüllung stattfinden wird.

Derzeit konzentriert man sich auf Labs und bereitet sich auf die Enthüllung im Sommer vor, sagte McNamara.

Das Zeitfenster im Sommer bleibt demnach weiterhin bestehen. Nur wann genau es so weit sein wird, wollte er noch nicht verraten.

Erste Einblicke, wenn auch nicht offiziell, gab es in den letzten Wochen und Monaten schon reichlich. So gab es immer wieder geleakte Videos mit Spielszenen aus der geschlossenen Alpha, an der ausgewählte Spieler über das Programm Battlefield Labs teilnehmen konnten.