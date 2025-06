Battlefield Next: Geleakter Kampgnen-Clip zeigt Damm-Sprengung

Die bisherigen Clips aus der PreAlpha zum neuen Battlefield stammten aus dem Mehrspieler des Shooters.

Jetzt wurde ein Video aus der Kampagne geleakt.

Der Clip hat keinen Ton und wie man schnell erkennt, handelt es sich um eine noch in Entwicklung befindliche Version.

Laut dem Leaker temporyal zeigt es das explosive Finale einer Mission zur Zerstörung eines Staudamms in Tadschikistan.

Here’s a short clip from the Battlefield 6 singleplayer campaign in the latest BF Labs update.

This work-in-progress footage shows the explosive finale of a mission to destroy a dam in Tajikistan. pic.twitter.com/n9ikBpUrmQ

— temporyal (@temporyal) June 19, 2025