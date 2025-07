Battlefield Next: Kampagne nur sechs Stunden lang?

Die Kampagne des potenziell lautenden Battlefield 6 soll nur sechs Stunden lang, wie ein neuer Bericht behauptet. Bisher ging man von einer deutlich hören Anzahl von Stunden aus.

Wie die Quelle von einem Mitglied des Entwicklungsteams erfahren haben will, war die Kampagne der einzige Teil des Spiels, der die „Gate 3“-Entwicklungsstufe nicht passiert haben soll, weil „noch viele Unstimmigkeiten bestehen“ sollen.

Im Bericht von Ars Technica heißt es dazu:

„Der Einzelspielermodus an sich ist massiv verspätet – er ist der letzte Teil des Spiels. Ohne einen riesigen Patch am ersten Tag oder einen frühen Zugang zum Spiel ist es unrealistisch, dass sie es so veröffentlichen können, wie sie es eigentlich vorhatten.“

„Möglicherweise müssen sie einen Teil des Einzelspielermodus herausnehmen, damit das Spiel mit einer Einzelspieler-Kampagne veröffentlicht werden kann. Oder sie müssen den ganzen Sommer über und bis zum Ende des Jahres hart daran arbeiten, um das Problem zu beheben.“