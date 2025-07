Battlefield Next: Keine Waffen-Restriktionen für Klassen

Autor:, in / Battlefield Next

In einem Update an die Community hat DICE Informationen zum Klassensystem von Battlefield 6 veröffentlicht und seine Entscheidung mitgeteilt, Waffen nicht an eine Klasse zu binden.

In früheren Teilen waren beispielsweise Sturmgewehre dem Sturmsoldaten vorbehalten oder Scharfschützengewehre dem Aufklärer.

Diese Restriktionen wird es im neuen Teil der Reihe nicht geben. Schon in Battlefield 2042 gab es die Art von Einschränkung nicht.

Fans hatten sich dazu schon bei der Ankündigung kritisch dazu geäußert und wohl gehofft, dass der Gegenwind den Entwickler dazu bewegen wird, dies zu ändern.

„Wir haben die Vorschläge zur Rückkehr zu früheren Systemen und/oder geschlossenen Waffen zur Kenntnis genommen. Wir berücksichtigen diese in unseren Diskussionen, da wir darauf abzielen, neue und erfahrene Spieler mit dem Battlefield-Erlebnis zu verbinden, Teamwork zu fördern und ein allgemeines Verständnis für unsere Systeme für die Zukunft zu schaffen.“

Der Reiz eine bestimmte Klasse zu nutzen will der Entwickler durch Signature-Waffen schaffen. So wird der Sturmsoldat bei der Verwendung eines Sturmgewehrs einen schnelleren Übergang zwischen Sprinten und Schießen haben. Auch der Wechsel auf eine andere Waffe erfolgt schneller.

Eine Vorstellung des möglicherweise als Battlefield 6 bezeichneten Spiels wird diesen Sommer stattfinden.