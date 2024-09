Battlefield Next: Modernes Setting offiziell bestätigt

Autor:, in / Battlefield Next

Vince Zampella von Respawn Entertainment hat in einem Interview mit IGN offiziell bekannt gegeben, dass das neue Battlefield in einem modernen Setting spielen wird. Außerdem will man zu den Wurzeln zurück und zu den Eigenschaften, die die Battlefield-Serie stark gemacht haben.

So wird man auf 128-Spieler-Matches und Spezialisten, wie in Battlefield 2042, verzichten. Stattdessen werde man zu traditionellen 64-Spieler-Schlachten und zum bekannten Klassensystem zurückkehren.

Über die Entscheidung, zur modernen Ära zurückzukehren, sagt Zampella: „Ich meine, wenn man auf den Höhepunkt oder den Höhepunkt von Battlefield zurückblickt, dann war es die Battlefield 3… Battlefield 4-Ära, in der alles modern war.“ „Ich denke, wir müssen zum Kern dessen zurückkehren, was Battlefield ausmacht, und das erstaunlich gut machen, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, für mich liegt der Höhepunkt der Battlefield-Ära in den Tagen von Battlefield 3 und 4. Ich denke, es ist nostalgisch für die Spieler, für mich, sogar für die Teams. Das ist sozusagen die Blütezeit… obwohl ich auch 1942 sagen würde.“ […] „Wir entwerfen also etwas, das mehr an frühere Battlefields angelehnt ist. Ich möchte lieber schöne, dichte, wirklich schöne, gut gestaltete Schauplätze haben. Einige von ihnen sind wirklich gut. Ich kann es kaum erwarten, dass Sie einige von ihnen sehen.“ „Das Spezialist-System wird nicht zurückkommen“, fügte er hinzu. „Die Klassen sind sozusagen das Herzstück von Battlefield, und wir kehren zu ihnen zurück.“

Passend dazu wurde die folgende Konzeptgrafik von EA veröffentlicht: