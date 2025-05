Battlefield Next: Pre-Alpha Performance-Test angekündigt

Autor:, in / Battlefield Next

DICE setzt weiter auf die Community, wenn es um das neue Battlefield geht. In den vergangenen Wochen gab es bereits Spieltests via Battlefield Labs. In dem Programm wurden ausgewählte Spieler eingeladen, um das Gameplay des Shooters zu testen.

Nun wurde für den 23. Mai ein einmaliger 72-stündiger Pre-Alpha-Serverleistungstest für die Regionen Europa, Nordamerika und Asien angekündigt.

Im Fokus des Tests liegt die „Überprüfung der Serverleistung und -stabilität bei erhöhter Spieleranzahl über ein ganzes Wochenende“, wie es heißt.

Getestet werden verschiedene Gruppen von Karten und Spielmodi.

Die Teilnahme erfolgt auch diesmal nur auf Einladung, wenn ihr euch via EA Playtesting registriert und ausgewählt wurdet.