Battlefield Next: Realer Schauplatz zum Konzeptbild entdeckt

Vor wenigen Tagen sorgte Respawn Entertainment-Chef Vince Zampella mit der Ankündigung eines modernen Settings für den nächsten Battlefield-Ableger für neuen Gesprächsstoff unter Fans der Reihe.

Außerdem wird sich der nächste Teil auf seine Wurzeln zurückbesinnen und zu traditionellen 64-Spieler-Schlachten und dem alt bekannten Klassensystem zurückkehren. Gleichzeitig wurde ein Konzeptbild mit einem europäisch anmutenden Schlachtfeld veröffentlicht.

Besagtes Konzeptbild wurde jetzt von einigen Fans genauer unter die Lupe genommen, wobei der Content-Creator TacticalBrit den Schauplatz in Gibraltar verortet und seine These mit einem überzeugenden Vergleichsbild untermauert.

After doing more takes at the Battlefield Concept art.

I feel almost 80% certain this is infact Gibraltar.

Makes perfect sense for any game with a theoretical conflict as Gibraltar acts as a strategic bridge between Europe and Africa. pic.twitter.com/RodDI4zq68

— TacticalBrit (@TheTacticalBrit) September 17, 2024