Battlefield Next: Release des neuen Teils bis März 2026

Electronic Arts hat im jüngsten Finanzbericht für das vierte Quartal 2025 (Januar bis März) Angaben über Battlefield gemacht.

Die Enthüllung des nächsten Teils der Shooter-Reihe soll demnach diesen Sommer beginnen.

Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, sagte: „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, eine umfangreiche Pipeline umzusetzen – beginnend in diesem Sommer mit der mit Spannung erwarteten Enthüllung von Battlefield, einem entscheidenden Schritt bei der Entwicklung unserer nächsten Generation von Blockbuster-Unterhaltung.“