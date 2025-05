Battlefield Next: Wie Civil War und Dead Space die Kampagne prägen

Autor:, in / Battlefield Next

Mit dem kommenden Teil der Battlefield-Reihe erwartet euch nicht nur eine Rückkehr zu explosivem Multiplayer-Gameplay, sondern auch eine eindrucksvolle Einzelspieler-Kampagne, die sich ungewöhnlicher Inspirationsquellen bedient.

Die Entwickler von EA Motive, die bereits durch das gefeierte Remake von Dead Space aus dem Jahr 2023 auf sich aufmerksam machten, geben nun spannende Einblicke in die kreative Ausrichtung der Kampagne des neuen Spiels, das aktuell noch unter dem Arbeitstitel Battlefield 6 bekannt ist.

In einem Interview erklärten Senior Producer Philippe Ducharme und Creative Director Roman Campos-Oriola, dass der Spielfilm Civil War aus dem Jahr 2024 eine zentrale Inspirationsquelle darstellt.

Der Film erzählt von einer Gruppe Journalisten, die durch ein vom Bürgerkrieg zerrissenes Amerika reisen, und legt dabei besonderen Fokus auf die Erlebnisse gewöhnlicher Menschen in extremen Ausnahmesituationen.

Genau diese Dynamik wollen die Entwickler auch in der Kampagne einfangen – euch erwartet eine Geschichte, die weniger auf überlebensgroße Helden, sondern vielmehr auf realistische Charaktere und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen setzt. Es geht darum, wie sich Menschen verhalten, wenn sie gezwungen sind, über sich hinauszuwachsen – ein erzählerischer Ansatz, der emotionale Tiefe verspricht.

Gleichzeitig fließt auch das Know-how aus dem Horror-Genre ein. So erklärt Ducharme, dass viele der Designprinzipien aus Dead Space – insbesondere das Spiel mit Spannungskurven und unerwarteten Wendungen – auch in Battlefield Anwendung finden. Obwohl das Szenario ein völlig anderes ist, wollen die Entwickler ähnliche dramaturgische Effekte erzeugen: Momente des Atemholens, gefolgt von intensiven Höhepunkten, die euch konstant in den Bann ziehen sollen.

Das neue Battlefield Next soll wieder in einem modernen Setting angesiedelt sein und orientiert sich laut ersten Eindrücken stilistisch stark an Battlefield 3.

Die Veröffentlichung wird voraussichtlich spätestens bis März 2026 erfolgen – möglicherweise sogar noch dieses Jahr. Schon jetzt sorgen erste Spielszenen aus den internen Battlefield Labs für Aufsehen, doch die große Aufmerksamkeit gilt der Kampagne, die mit ihrer cineastischen Tiefe und unerwarteten Einflüssen frischen Wind in die Serie bringen will.