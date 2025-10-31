Battlefield REDSEC: Überwiegend negative Resonanz auf Steam

Zwang zu Battle-Royale-Herausforderungen, fehlender Solo-Modus und eine überladene Benutzeroberfläche sorgen für „größtenteils negativ“-Bewertungen von Battlefield REDSEC auf Steam.

Battlefield REDSEC hat nach seinem Launch in dieser Woche auf Steam mehr als 1.600 Bewertungen erhalten. Das bisherige Gesamturteil fällt allerdings „Größtenteils negativ“ aus. Der Launch des Spiels ist damit alles andere als geglückt.

Das Battle Royale-Spiel ist als Erweiterung zu Battlefield 6 gedacht, kann aber auch unabhängig davon heruntergeladen und gespielt werden.

Ein zentraler Kritikpunkt vieler Nutzer ist die Vermischung von klassischen Multiplayer-Inhalten mit Battle-Royale-Herausforderungen – ein Problem, das bereits bei Call of Duty und Warzone für Unmut sorgte.

Wie man aus den Kritiken entnehmen kann, fühlen sich die Spieler gezwungen, Aufgaben aus dem Battle-Royale-Modus zu absolvieren, obwohl sie nur den regulären Multiplayer genießen möchten.

Zudem fehlt eine Solo-Option: Es gibt weder eine Einzelspieler-Warteschlange noch die Möglichkeit, das automatische Auffüllen von Teams zu deaktivieren – ein Umstand, der viele enttäuscht zurücklässt.

Auch die Benutzeroberfläche von Battlefield REDSEC steht in der Kritik. Viele Spieler empfinden sie als überladen und zu stark an das Design von Call of Duty angelehnt – insbesondere an dessen Shop-System für Skins und Bundles. Der Vorwurf: Statt auf Übersichtlichkeit und Funktionalität zu setzen, orientiere sich das UI zu sehr an kommerziellen Interessen.

Doch es gibt auch positive Aspekte. Die Karte „Fort Lyndor“ wird für ihre Größe und taktischen Möglichkeiten gelobt. Viele Spieler wünschen sich, dass ein solches Kartenkonzept auch im Multiplayer von Battlefield 6 Einzug hält.