Battlestar Galactica Deadlock: Spiel wird diese Woche aus dem Verkauf genommen

Der Krieg zwischen den Kolonisten und den Zylonen findet ihr Ende. Publisher Slitherine hat bekannt gegeben, dass ihr Spiel Battlestar Galactica Deadlock schon bald aus dem Verkauf genommen wird.
Bereits ab dem 15. November wird das Strategiespiel und alle seine DLCs von allen digitalen Plattformen entfernt.
Battlestar Galactica Deadlock, entwickelt von Black Labs Games, wurde am 8. Dezember 2017 für Xbox One veröffentlicht. Dank Kompatibilität ist es auch auf Xbox Series X|S spielbar.
In der Mitteilung des Publishers heißt es, Besitzer können das Spiel ohne Einschränkungen weiterspielen.
Wer Battlestar Galactica Deadlock und seine DLCs in seine Spielesammlung aufnehmen möchte, sollte sich mit dem Kauf nicht mehr so lange Zeit lassen.
Warum es aus dem Verkauf genommen wird, darüber machte man keine Angaben. Wie so oft dürften aber auch hier auslaufende Lizenzvereinbarungen der Grund sein.
7 Kommentare
Hab ich schon und leider auch noch nie gespielt
Reizt mich nicht besonders, trotzdem schade dass es schon entfernt wird.
Dezember 2017 ist für dich „schon“? 😉
Klar, ist immerhin ein Xbox one Spiel, sie hätten es wenigstens diese Generation noch drin lassen können.
Ich finde es ist ein ziemlich gutes Strategie/Taktik Spiel, und alleine schon jedes Mal der Sound der Kanonen und Trommeln, fantastisch. Grafik ist auch gut, Story wird leider nur über Funksprüche erzählt. Allerdings zieht sich das Spiel ganz schön hin ca. 1 Std. pro Schlacht (kleinere durchaus schneller) und selbst gegen Ende ist nicht unbedingt klar wer gewinnt.
Hm, das sah damals schon so lala aus und ist nicht gut gealtert. Schade, dass mit so einer Lizenz nicht mehr gearbeitet wird. Aus dem Universum hätte man so viel machen können.
Von den Berwertungen sollte man lieber die Finger davon lassen 🤔