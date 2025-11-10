Battlestar Galactica Deadlock: Spiel wird diese Woche aus dem Verkauf genommen

Battlestar Galactica Deadlock wird auf allen Plattformen entfernt – sichert es euch jetzt noch für eure Spielesammlung.

Der Krieg zwischen den Kolonisten und den Zylonen findet ihr Ende. Publisher Slitherine hat bekannt gegeben, dass ihr Spiel Battlestar Galactica Deadlock schon bald aus dem Verkauf genommen wird.

Bereits ab dem 15. November wird das Strategiespiel und alle seine DLCs von allen digitalen Plattformen entfernt.

Battlestar Galactica Deadlock, entwickelt von Black Labs Games, wurde am 8. Dezember 2017 für Xbox One veröffentlicht. Dank Kompatibilität ist es auch auf Xbox Series X|S spielbar.

In der Mitteilung des Publishers heißt es, Besitzer können das Spiel ohne Einschränkungen weiterspielen.

Wer Battlestar Galactica Deadlock und seine DLCs in seine Spielesammlung aufnehmen möchte, sollte sich mit dem Kauf nicht mehr so lange Zeit lassen.

Warum es aus dem Verkauf genommen wird, darüber machte man keine Angaben. Wie so oft dürften aber auch hier auslaufende Lizenzvereinbarungen der Grund sein.