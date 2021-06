Battletoads: Klassiker feiert 30-jähriges Jubiläum

Autor:, in / Battletoads

Rash, Pimple und Zitz werden 30 und feiern in Battletoads ein grandioses Jubiläum. Happy Birthday!

Es ist jetzt drei Jahrzehnte her seit die Battletoads das erste Mal das Licht der Videospielwelt erblickten. 1991 von Rare erschaffen war die Reihe zuallererst als ein Konkurrenzprodukt zu den damals erfolgreichen Teenage Mutant Ninja Turtles-Spielen geplant.

Zunächst nur für ihren hohen Schwierigkeitsgrad berüchtigt – Level wie der Turbo Tunnel lassen Gamer bis heute verzweifeln – entwickelte sich dennoch eine Art Kult um das Spiel.

Es folgten zahlreiche Ableger der Reihe für verschiedenste Systeme, zu denen auch ein Cross-Over mit der bekannten Double Dragon-Serie zählt. Das krötige Trio bekam sogar eine Zeichentrickserie spendiert, die als Prequel zu den Spielen dienen sollte, schaffte es aber nicht über einen VHS-Release im Jahr 1994 hinaus. Danach wurde es sehr still um die drei Kröten.

Erst 2010 gab es wieder ein Lebenszeichen, als die Zeitschrift Game Informer die Battletoads in einer Top 10 der Spiele Franchises, die ein Remake verdient hätten, auflistete. Im Jahr 2012 führte das Forbes Magazin die Reihe in einer „Fünf Videospielreihen, die von den Toten auferstehen müssen“-Liste auf.

Ein für den Gameboy Advance angekündigtes Sequel wurde sehr schnell wieder gecancelt. 2018 kündigten dann Microsoft und DLaLa Studios im Verlauf des Xbox E3 Showcases endlich ein neues Battletoads an. Im August 2020 war es dann so weit: Battletoads war zurück! Nach 26 Jahren konntet ihr endlich wieder mit übergroßen Turnschuhen fiese Schweineschnauzen eintreten und eine Hommage an den Turbo-Tunnel gab es selbstverständlich noch dazu.

Vielen Dank Rash, Pimple und Zitz und alles Gute zum dreißigsten Geburtstag!

Welche Erinnerungen habt ihr an die Battletoads?