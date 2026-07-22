Bau-Simulator: Evolution: Schaufeln, Mauern und Verputzen – Video zeigt neue Handwerksarbeiten

Ein neuer Trailer zu Bau-Simulator: Evolution stellt die erweiterten Handwerksarbeiten auf der Baustelle vor.

astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Bau-Simulator: Evolution veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die neuen Handwerksarbeiten, die das Gameplay künftig deutlich erweitern sollen.

Neben dem Einsatz schwerer Baumaschinen übernehmen Spieler nun auch zahlreiche Arbeiten selbst. Dazu gehören unter anderem das Mauern und Verputzen von Wänden, Schaufeln, Holzsägen, die Bearbeitung frisch gegossenen Betons sowie das Befestigen von Zaunlatten mit einer Nagelpistole.

Insgesamt stehen neun verschiedene Handwerksarbeiten zur Verfügung, die für mehr Abwechslung und ein noch authentischeres Baustellengefühl sorgen sollen.

Für einige Aufgaben kommen weiterhin lizenzierte Maschinen bekannter Hersteller zum Einsatz. Dazu zählen unter anderem Rüttelplatten von Ammann sowie Presslufthämmer von Wacker Neuson, die die neuen Arbeitsabläufe ergänzen.

Mit der Kombination aus Maschinensteuerung und manuellen Tätigkeiten erweitert Bau-Simulator: Evolution die bekannten Spielmechaniken der Reihe und legt den Fokus noch stärker auf den gesamten Bauprozess.

Bau-Simulator: Evolution erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Außerdem kann die streng limitierte Collector’s Edition bereits im Handel für PC vorbestellt werden.