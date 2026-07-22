Bau-Simulator: Evolution: Schaufeln, Mauern und Verputzen – Video zeigt neue Handwerksarbeiten

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Image: astragon Entertainment GmbH

Ein neuer Trailer zu Bau-Simulator: Evolution stellt die erweiterten Handwerksarbeiten auf der Baustelle vor.

astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Bau-Simulator: Evolution veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die neuen Handwerksarbeiten, die das Gameplay künftig deutlich erweitern sollen.

Neben dem Einsatz schwerer Baumaschinen übernehmen Spieler nun auch zahlreiche Arbeiten selbst. Dazu gehören unter anderem das Mauern und Verputzen von Wänden, Schaufeln, Holzsägen, die Bearbeitung frisch gegossenen Betons sowie das Befestigen von Zaunlatten mit einer Nagelpistole.

Insgesamt stehen neun verschiedene Handwerksarbeiten zur Verfügung, die für mehr Abwechslung und ein noch authentischeres Baustellengefühl sorgen sollen.

Für einige Aufgaben kommen weiterhin lizenzierte Maschinen bekannter Hersteller zum Einsatz. Dazu zählen unter anderem Rüttelplatten von Ammann sowie Presslufthämmer von Wacker Neuson, die die neuen Arbeitsabläufe ergänzen.

Mit der Kombination aus Maschinensteuerung und manuellen Tätigkeiten erweitert Bau-Simulator: Evolution die bekannten Spielmechaniken der Reihe und legt den Fokus noch stärker auf den gesamten Bauprozess.

Bau-Simulator: Evolution erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Außerdem kann die streng limitierte Collector’s Edition bereits im Handel für PC vorbestellt werden.

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8 Kommentare Added

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  2. ShellingFord135 22275 XP Nasenbohrer Level 1 | 22.07.2026 - 11:04 Uhr

    Ahh, das würde ich nicht mal im echten Leben tun wolle, geschweige den in einem Game. Ich kann diese ganzen Simulationen nicht verstehen bzw. wer zum Kuckuck spielt sowas??? Den ganzen lästigen Kram könnte ihr auch ohne Probleme im echten Leben tun bzw. müsst. Wer spielt sowas??

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  3. Kenty 270930 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.07.2026 - 11:16 Uhr

    Baut doch keiner mehr, weil alles viel zu teuer geworden ist.

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  6. Mech77 143815 XP Master-at-Arms Silber | 22.07.2026 - 12:40 Uhr

    Wenn das Game nur nicht so hakelig wäre… Meine Frau hat das auf der XBOX angezockt und selbst beim Zusehen war das ein Graus… 🙈

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