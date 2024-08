Bau-Simulator: Dynapac für den Maschinenpark angekündigt

Dynapac wurde als neue Marke für den Maschinenpark in Bau-Simulator angekündigt.

Nachschub für den Maschinenpark: Mit dem Dynapac Pack freuen sich astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung heute den neuesten Zusatzinhalt für den beliebten Bau-Simulator anzukündigen.

Das Bau-Simulator – Dynapac Pack wird am 10. Oktober 2024 als DLC für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One in den digitalen Stores erscheinen und gleich sechs brandneue Straßenbaumaschinen des beliebten schwedischen Baumaschinenherstellers Dynapac ins Spiel bringen!

Bau-Simulator – Dynapac Pack

Neuester DLC bringt Dynapac als neue Marke ins Spiel

6 brandneue Straßenbaumaschinen für den Fuhrpark der Spieler

Erscheint am 10.10.2024 für 9,99 EUR (UVP) als DLC in den digitalen Stores

Alternativ auch als Teil des Bau-Simulator – Year 2 Season Pass erhältlich – zum attraktiven Bundle-Preis mit mehr als 40 % Rabatt

Eine Auswahl der neuen Maschinen auf der gamescom 2024 am astragon Entertainment-Stand in Halle 6 / B-060 live vor Ort anspielbar

Mit dem Bau-Simulator – Dynapac Pack dürfen sich baubegeisterte Spieler auf eine brandneue Marke für den Fuhrpark der beliebten Bausimulation freuen.

Dank der Partnerschaft mit dem schwedischen Baumaschinenhersteller Dynapac bringt der neuste DLC im Oktober 2024 gleich 6 neue Straßenbaumaschinen ins Spiel – angefangen bei Asphaltwalzen, einer Erdbauwalze bis hin zu einer Auswahl neuer Schwarzdeckenfertiger ist alles dabei, was das Straßenbau-Herz begehrt!

Das Bau-Simulator – Dynapac Pack enthält:

Dynapac CC1400 Vl (Asphaltwalze)

Dynapac CC4200 Vl (Asphaltwalze)

Dynapac CA3500D SEISMIC (Erdbauwalze)

Dynapac F1250CS PLUS (Schwarzdeckenfertiger)

Dynapac SD2500W (Schwarzdeckenfertiger)

Dynapac F80W (Schwarzdeckenfertiger)

Das Bau-Simulator – Dynapac Pack wird am 10. Oktober 2024 zum Preis von 9,99 EUR (UVP) als DLC erhältlich sein.