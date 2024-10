Bau-Simulator: Dynapac Pack liefert brandneue Straßenbaumaschinen

Dank der Partnerschaft mit dem schwedischen Hersteller Dynapac freuen sich astragon Entertainment und weltenbauer.Software Entwicklung den Release des neuesten DLCs für den beliebten Bau-Simulator zu verkünden.

Das Bau-Simulator – Dynapac Pack bringt gleich sechs brandneue Straßenbaumaschinen für den Fuhrpark der Spieler ins Spiel und ist ab sofort in den digitalen Stores für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One in den digitalen Stores verfügbar.

Der Bau-Simulator – Dynapac Pack Release-Trailer steht hier zur Ansicht bereit: