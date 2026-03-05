Bayonetta: Gerücht: Neues Spiel und Remaster/Remake in Arbeit bei PlatinumGames

Es gibt derzeit Gerüchte um PlatinumGames: Angeblich arbeitet das Studio an einem neuen Bayonetta-Spiel, während gleichzeitig ein Remaster/Remake von Bayonetta 1 und Metal Gear Rising: Revengeance in Planung sein sollen. Die Informationen stammen aus chinesischen Gaming-Foren wie a9vg und Baidu Tieba.
Dem Leak zufolge soll das neue Bayonetta-Spiel ein Character-Action-Spiel auf Unreal Engine 5 werden. Um ein breiteres Publikum anzusprechen, könnte das Kampfsystem vereinfacht werden, während neue Features wie Wicked Weaves über eine Ressourcenleiste und Shield Guarding / Counter hinzugefügt werden sollen.
Entwicklung & Zeitplan (Gerücht)
- Projekt angeblich seit 2 Jahren in Entwicklung
- Prototype und R&D sollen abgeschlossen sein, aktuell soll ein Vertical Slice erstellt werden
- Mögliche Massenproduktion nach Tencent-Prüfung im März
- Geplanter Release soll Anfang 2028 sein, Ankündigung angeblich Ende 2026
Remaster/Remake-Gerüchte
Auch ein Remaster oder leichtes Remake von Bayonetta 1 soll in Arbeit sein. Modelle, Texturen und Leveldesign könnten modernisiert werden, ähnlich wie bei Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
- Release laut Gerüchten: Ankündigung 2026, Veröffentlichung 2027
- Plattformen: Mehrere Konsolen
- Fokus angeblich auf Gameplay- und Design-Updates, nicht nur Grafik
IP & Zukunft der Serie (Gerücht)
Dem Leak zufolge hat PlatinumGames die Rechte an Bayonetta zurückgekauft, jedoch nur für die Neuauflage des ersten Teils. Bayonetta 2 & 3 sollen nicht Teil des Rückkaufs sein.
Hintergrund
Die japanische Spieleindustrie steht aktuell angeblich unter Druck. Viele Studios setzen auf Remaster/Remakes statt auf neue IPs, um Risiken zu minimieren – PlatinumGames könnte diesem Trend folgen.
- Quelle des Leaks: a9vg / Baidu Tieba, mit bewährtem Track Record (u. a. Ninja Gaiden 4-Leaks)
- Leak-Kommentar: Der neue Bayonetta-Titel soll “durchschnittlich, aber solide” sein
Alles bislang bleibt unbestätigt und sollte als Gerücht betrachtet werden.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nehme ich 😊
Teil 1 schon wieder neu aufgelegt?
Neuer Teil.. Aha und wer bezahlt den?
Bayonetta 2 und 3 gab es nur dank der Finanzierung durch Nintendo.
Direkt das nächste Problem, was bringt Bayonetta 4, wenn es 2 und 3 nur auf Nintendo Konsolen gibt. Dann hoffentlich eher Reboot.
MG Rising bräuchte auch mehr als nur Remaster.
Solange sie 2 und 3 nicht von der Switch befreien können sie da Remake vom ersten Teil gerne behalten.
Sehe ich auch so. Habe die Teile gerne gespielt. Aber die verschwommene Grafik und die geringe FPS waren schon echt anstrengend. Genau für die Teile bedarf es erst recht ein Remastered
Hätte ich nichts dagegen, hoffentlich bleibt es nicht bei Teil 1 und man kümmert sich auch um die anderen Teile bzw. Fortsetzungen.