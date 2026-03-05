Bayonetta: Gerücht: Neues Spiel und Remaster/Remake in Arbeit bei PlatinumGames

Es kursieren Berichte über ein neues Bayonetta-Spiel auf UE5 sowie Remaster/Remake von Bayonetta 1 und Metal Gear Rising: Revengeance. Ankündigungen sollen angeblich 2026 folgen.

Es gibt derzeit Gerüchte um PlatinumGames: Angeblich arbeitet das Studio an einem neuen Bayonetta-Spiel, während gleichzeitig ein Remaster/Remake von Bayonetta 1 und Metal Gear Rising: Revengeance in Planung sein sollen. Die Informationen stammen aus chinesischen Gaming-Foren wie a9vg und Baidu Tieba.

Dem Leak zufolge soll das neue Bayonetta-Spiel ein Character-Action-Spiel auf Unreal Engine 5 werden. Um ein breiteres Publikum anzusprechen, könnte das Kampfsystem vereinfacht werden, während neue Features wie Wicked Weaves über eine Ressourcenleiste und Shield Guarding / Counter hinzugefügt werden sollen.

Entwicklung & Zeitplan (Gerücht)

Projekt angeblich seit 2 Jahren in Entwicklung

Prototype und R&D sollen abgeschlossen sein, aktuell soll ein Vertical Slice erstellt werden

Mögliche Massenproduktion nach Tencent-Prüfung im März

Geplanter Release soll Anfang 2028 sein, Ankündigung angeblich Ende 2026

Remaster/Remake-Gerüchte

Auch ein Remaster oder leichtes Remake von Bayonetta 1 soll in Arbeit sein. Modelle, Texturen und Leveldesign könnten modernisiert werden, ähnlich wie bei Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Release laut Gerüchten: Ankündigung 2026, Veröffentlichung 2027

Plattformen: Mehrere Konsolen

Fokus angeblich auf Gameplay- und Design-Updates, nicht nur Grafik

IP & Zukunft der Serie (Gerücht)

Dem Leak zufolge hat PlatinumGames die Rechte an Bayonetta zurückgekauft, jedoch nur für die Neuauflage des ersten Teils. Bayonetta 2 & 3 sollen nicht Teil des Rückkaufs sein.

Hintergrund

Die japanische Spieleindustrie steht aktuell angeblich unter Druck. Viele Studios setzen auf Remaster/Remakes statt auf neue IPs, um Risiken zu minimieren – PlatinumGames könnte diesem Trend folgen.

Quelle des Leaks: a9vg / Baidu Tieba, mit bewährtem Track Record (u. a. Ninja Gaiden 4-Leaks)

Leak-Kommentar: Der neue Bayonetta-Titel soll “durchschnittlich, aber solide” sein

Alles bislang bleibt unbestätigt und sollte als Gerücht betrachtet werden.