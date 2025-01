Bayonetta: PlatinumGames feiert 15-jähriges Jubiläum

Autor:, in / Bayonetta

PlatinumGames feiert das 15-jährige Jubiläum von Bayonetta und teasert Ankündigungen an.

In dieser Woche feiert der erste Teil der Spielreihe Bayonetta sein 15-jähriges Jubiläum. Entwickler Platinum Games wird dieses Ereignis offenbar nicht einfach so vorüberziehen lassen und kündigt Feierlichkeiten an.

In einem Posting auf X kündigt man das Jahr 2025 zu einem Fest des Feierns an.

Was man genau geplant hat, das verriet PlatinumGames zwar nicht, doch sollen Fans die Augen offenhalten, denn man habe ein paar Dinge geplant, um diesen Meilenstein zu feiern.