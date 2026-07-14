Beast of Reincarnation: 10 Level und 30 Stunden Spielspaß

Dank einer Reihe neu veröffentlichter Previews gibt es neue Informationen zu Game Freaks kommendem postapokalyptischen Action-Abenteuer Beast of Reincarnation.
Nachdem Director Kota Furushima bereits bestätigt hatte, dass es sich bei Beast of Reincarnation nicht um ein Open-World-Spiel handeln wird, legt er nun mit Angaben zum Umfang nach. Spieler erwarten laut Furushima Worten „etwa zehn Level, die etwa dreißig Stunden Spielzeit umfassen.“
Trotz Inspirationen durch Sekiro: Shadows Die Twice und anderen Soulslike-Titeln verzichtet man auf viele klassische Mechaniken des Genres. Ausruhen bringt besiegte Gegner nicht zurück und das Ableben führt nicht zum Verlust von Gegenständen oder Währung.
Auch Roguelite-Elemente sucht man vergebens. Jeder der frei erkundbaren Schauplätze bleibt nach dem ersten Erreichen erhalten und muss nicht erneut bewältigt werden. Der Schwierigkeitsgrad wird als fordern beschrieben, kann aber nach Belieben angepasst werden.
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„Trotz Inspirationen durch Sekiro: Shadows Die Twice und anderen Soulslike-Titeln verzichtet man auf viele klassische Mechaniken des Genres. „Ausruhen bringt besiegte Gegner nicht zurück und das Ableben führt nicht zum Verlust von Gegenständen oder Währung.“
Gott sei Dank. 🙏🏻
Danke für die Infos. 👍🏻 Bin gespannt. 🙂
Werde ich mir anschauen.
Das klingt Einsteigerfreundlich. Außerdem sollte es nicht allzu monoton werden und man hat auch die Möglichkeit ohne 100 Stunden im Spiel zu verbringen die Story durchzuspielen.
Klingt also alles in allem recht vernünftig 😀
Hört sich für mich super an bin schon gespannt
freu ich mich auch schon drauf, die Disk sind jetzt schon so voll da werde ich sicher einige Monate ohne das Zeugs ab September schon jetzt zu tun haben, damit kann ich GTA 6 beruhigt ignorieren