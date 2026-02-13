Beast of Reincarnation: Ab August direkt im Xbox Game Pass

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August 2026 – neues Action‑RPG von Game Freak startet direkt im Xbox Game Pass.

Game Freak wagt sich in neues Terrain und präsentiert mit Beast of Reincarnation ein ungewöhnliches Action‑RPG, das sich ganz auf die Dynamik zwischen einem Menschen und seinem Hund stützt. Der Release Date Announce Trailer zeigt ein postapokalyptisches Japan, in dem die beiden Protagonisten ums Überleben kämpfen und sich durch eine Welt voller Gefahren, Ruinen und mysteriöser Kreaturen schlagen.

Der Fokus liegt auf schnellen Kämpfen, engen Partnersynergien und einer Welt, die sich spürbar verändert hat. Die Kombination aus emotionaler Bindung, Action‑Gameplay und düsterer Atmosphäre hebt das Projekt deutlich von Game Freaks bisherigen Arbeiten ab.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August 2026 – und das Day One im Xbox Game Pass.

Damit ist das Spiel ab Launch für alle Xbox Game Pass Ultimate‑Mitglieder sofort spielbar, was dem Titel einen starken Start bescheren dürfte.