Beast of Reincarnation: Entwickler gewährt neue Einblicke in die Spielwelt

Neue Details zu Beast of Reincarnation wurden in einem aktuellen Entwicklerinterview mit Game Director Kota Furushima vorgestellt. Im Gespräch mit PC Gamer sprach der Entwickler über die Spielwelt, die Charaktere und weitere Aspekte des kommenden Titels von Game Freak.

Im Mittelpunkt steht ein postapokalyptisches Japan, das als Schauplatz für die Ereignisse des Spiels dient. Das Interview liefert zusätzliche Einblicke in die Gestaltung dieser Welt und die Herausforderungen, denen sich die Figuren innerhalb der Handlung stellen müssen.

Darüber hinaus geht Furushima auf verschiedene Charaktere ein und erläutert deren Rolle innerhalb der Geschichte. Auch die Besetzung der Synchronsprecher wird thematisiert und soll einen wichtigen Beitrag zur Atmosphäre des Spiels leisten.

Mit dem neuen Gespräch erhalten Interessierte einen besseren Eindruck von der kreativen Vision hinter Beast of Reincarnation und den Ideen, die das Entwicklerteam bei der Umsetzung verfolgt.