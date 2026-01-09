Beast of Reincarnation: Erstes großes Gameplay‑Reveal beim Xbox Developer Direct

Image: Fictions

Game Freak zeigt am 22. Januar erstmals tiefere Einblicke in Beast of Reincarnation.

Beim kommenden Xbox Developer Direct steht erstmals ausführliches Gameplay zu Beast of Reincarnation auf dem Programm.

Das neue Action‑RPG von Game Freak setzt auf ein ungewöhnliches Duo: eine Einzelkämpferin namens Emma und ihren treuen Hund Koo.

Zum ersten Mal will das Studio zeigen, wie Emmas innovative Pflanzen‑Manipulationsfähigkeiten funktionieren und wie das Zusammenspiel mit ihrem tierischen Begleiter im Kampf und in der Erkundung eingesetzt wird.

Das Spiel entführt in ein gefährliches, postapokalyptisches Japan, in dem eine mysteriöse, tiefgreifende Welt voller Bedrohungen und Geheimnisse auf die Spieler wartet. Die Developer Direct Show verspricht außerdem Einblicke in die Entstehung des Projekts und die kreativen Entscheidungen hinter dem ungewöhnlichen Setting.

Die Developer_Direct kehrt am 22. Januar um 19:00 Uhr zurück – und Beast of Reincarnation gehört zu den Highlights der Show und erscheint direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass und unterstützt Xbox Play Anywhere.

In der Screenshot-Galerie warten dazu frische Eindrücke zum Spiel darauf, von euch entdeckt zu werden.

  2. Wartenaufwunder 146970 XP Master-at-Arms Gold | 09.01.2026 - 10:03 Uhr

    Game Freak hat sich zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert…aber ich bin wirklich gespannt. Für solche Titel finde ich den GP so gut…freu mich drauf.

  4. Drakeline6 188075 XP Battle Rifle God | 09.01.2026 - 10:24 Uhr

    Na da bin ich ja mal echt gespannt.
    Gamefreak ist immer wieder Hit und Mist.
    Die Trailer sahen gut aus, jetztt muss es sich Storymäßig und Gameplaymäßig beweisen.

  5. Robilein 1198710 XP Xboxdynasty Legend Gold | 09.01.2026 - 10:28 Uhr

    Der Trailer sieht echt fantastisch aus. Das Setting ist auch recht unverbraucht. Könnte ein Kracher werden. Dazu noch Day One im Game Pass. Einfach mega🙂

  6. Katanameister 291120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.01.2026 - 10:54 Uhr

    Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus und durch die Game Pass Implementierung kann jeder mal reinschauen und für sich selbst entscheiden ob es gut ist.

