Beast of Reincarnation: Erstes großes Gameplay‑Reveal beim Xbox Developer Direct

Game Freak zeigt am 22. Januar erstmals tiefere Einblicke in Beast of Reincarnation.

Beim kommenden Xbox Developer Direct steht erstmals ausführliches Gameplay zu Beast of Reincarnation auf dem Programm.

Das neue Action‑RPG von Game Freak setzt auf ein ungewöhnliches Duo: eine Einzelkämpferin namens Emma und ihren treuen Hund Koo.

Zum ersten Mal will das Studio zeigen, wie Emmas innovative Pflanzen‑Manipulationsfähigkeiten funktionieren und wie das Zusammenspiel mit ihrem tierischen Begleiter im Kampf und in der Erkundung eingesetzt wird.

Das Spiel entführt in ein gefährliches, postapokalyptisches Japan, in dem eine mysteriöse, tiefgreifende Welt voller Bedrohungen und Geheimnisse auf die Spieler wartet. Die Developer Direct Show verspricht außerdem Einblicke in die Entstehung des Projekts und die kreativen Entscheidungen hinter dem ungewöhnlichen Setting.

Die Developer_Direct kehrt am 22. Januar um 19:00 Uhr zurück – und Beast of Reincarnation gehört zu den Highlights der Show und erscheint direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass und unterstützt Xbox Play Anywhere.

In der Screenshot-Galerie warten dazu frische Eindrücke zum Spiel darauf, von euch entdeckt zu werden.