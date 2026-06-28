Beast of Reincarnation: Game Freak wechselt von Pokémon zu brutalem Action-RPG

Game Freak zeigt mit Beast of Reincarnation sein neues Action-RPG.

Beast of Reincarnation macht in den ersten beiden Spielstunden einen starken Eindruck. Das neue Action-RPG von Pokémon-Entwickler Game Freak kombiniert intensive Kämpfe mit taktischen Elementen und folgt einem tödlichen Duo.

Laut einer Preview von IGN-Tristan Ogilvie hat Game Freak den Wechsel vom Monsterfangen zum actionreichen Gegnerausschalten erfolgreich gemeistert. Das Spiel wird als packend und optisch beeindruckend beschrieben.

Beast of Reincarnation setzt auf dynamische Kämpfe und eine interessante Geschichte rund um das ungewöhnliche Duo. Die taktische Komponente soll dem Genre frischen Wind verleihen.