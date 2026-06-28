Beast of Reincarnation: Game Freak wechselt von Pokémon zu brutalem Action-RPG

Beast of Reincarnation macht in den ersten beiden Spielstunden einen starken Eindruck. Das neue Action-RPG von Pokémon-Entwickler Game Freak kombiniert intensive Kämpfe mit taktischen Elementen und folgt einem tödlichen Duo.
Laut einer Preview von IGN-Tristan Ogilvie hat Game Freak den Wechsel vom Monsterfangen zum actionreichen Gegnerausschalten erfolgreich gemeistert. Das Spiel wird als packend und optisch beeindruckend beschrieben.
Beast of Reincarnation setzt auf dynamische Kämpfe und eine interessante Geschichte rund um das ungewöhnliche Duo. Die taktische Komponente soll dem Genre frischen Wind verleihen.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich wirklich schon gespannt drauf 😎
Da mache ich mir.
Nachher lernen sie noch draus und es gibt bald ein Erwachsenen Pokémon 🤣
Wie Pokémon „aussieht“, bestimmt sicherlich Nintendo.
😂 könnte passieren
Ich hab’s schon gewishlisted.
Hoffentlich kommt nicht wieder ein Sony Leak der mich als Mistkerl bezeichnet, weil ich das Spiel erst frühstens zwei Tage vor Release kaufen werde.
Monatelanges vorbestellen bei dem digitalen Spiel ist nämlich hart lost.
Sehe ich auch so, ich warte immer erstmal ab, bis die Reviews draussen sind und die ersten LPs eintrudeln, um einen guten Eindruck vom Game zu bekommen, bevor ich akaufe. Zum Glück erlaubt uns GamePass quasi die Spiele auszuprobieren und bei gefallen dann hinterher zu kaufen.👌🏻
Von GTA VI hat man bisher absolut gar nichts ausser vorgerenderten Cutscenes gesehen, noch nicht eine Sekunde an gameplay und die Chuds müssen alle gleich losrennen den mist vorbestellen, ohne auch nur einen Hauch einer Ahnung von der tatsächlichen Qualität zu haben. Das Spiel kann auch totaler Müll sein, siehe den technisch verkorksten launch von Cyberpunk
Ist schon echt witzig was für eine transition die da gemacht haben. Von einem für mich komplett uninteressanten Pokemon zu sowas.
Werde ich definitiv via Game Pass ausprobieren.
Sieht gut aus, wird aber noch länger warten müssen bis ich es zocke, vielleicht im Herbst, wenn es kühler wird.
Die nächsten Monate beim Game Pass Ultimate finde ich schon sehr gut mit Halo Remake, Beast of Reincarnation, Minecraft Dungeons 2 und Gears of War E-Day. 😄
Beast of Reincarnation werde ich im Game Pass ausprobieren. Bin gespannt. 🙂 Ist ja zum Glück kein Soulslike. ✌️
Bin mal gespannt ob sie es dann auch schaffen ein Pokémon zu bringen das technisch funktioniert 😅