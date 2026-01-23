Beast of Reincarnation: Game Freak zeigt erstmals die volle Vision ihres Action‑RPGs

Eine düstere Reise, ein ungewöhnliches Duo und ein Kampfsystem, das Action und Taktik verbindet stellt Game Freak mit Beast of Reincarnation näher vor.

Game Freak hat im Rahmen der Xbox Developer Direct erstmals ausführlich über Beast of Reincarnation gesprochen und ein Action‑RPG vorgestellt, das sich stark von früheren Projekten des Studios abhebt.

Die Geschichte spielt im Jahr 4026 und folgt Emma und Koo, zwei Figuren, deren Leben eigentlich unvereinbar sind. Emma wurde mit dem Blight geboren, der ihr Pflanzenkräfte verleiht, sie aber ihrer Erinnerungen und Emotionen beraubt und sie zur Außenseiterin macht. Koo ist ein Malefact, ein Wesen, das Emma als Sealerin eigentlich jagen müsste.

Ihre Begegnung setzt eine Reise in Gang, die sie bis zum „Beast of Reincarnation“ führt, der Quelle allen Blights. Auf dem Weg müssen sie die gigantischen Nushi besiegen, deren Einfluss ganze Regionen in überwucherte, gefährliche Wälder verwandelt.

Um das Biest zu besiegen, müssen sie die Macht dieser Nushi absorbieren und ihre Fähigkeiten übernehmen.

Spielerisch kombiniert das Abenteuer schnelle Katana‑Action mit einem taktischen Kommandosystem. Emma kämpft in Echtzeit, während Koo über ein Menü gesteuert wird, das an klassische RPGs erinnert.

Paraden erzeugen Punkte für Koos Fähigkeiten, und beim Öffnen des Menüs verlangsamt sich das Geschehen, um Raum für strategische Entscheidungen zu schaffen.

Drei Schwierigkeitsgrade – Normal, Hard und ein erzählorientierter Story Mode – sorgen für Zugänglichkeit. Spirit Stones, neue Katanas und Charms erweitern das Kampfsystem und erlauben individuelle Builds.

Die Handlung ist von Geheimnissen geprägt. Emma, Koo und ihre Verbündeten tragen jeweils eigene Wahrheiten mit sich, die sich nach und nach entfalten.

Besonders eindringlich ist die Warnung, niemals in den Himmel zu schauen – dort soll „etwas“ lauern, dessen Natur vorerst verborgen bleibt.

Beast of Reincarnation erscheint im Sommer 2026 und wird ab Tag eins im Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.