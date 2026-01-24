Beast of Reincarnation: Neues Action‑RPG seit 6 Jahren in Entwicklung

Die Pokémon‑Macher arbeiten seit sechs Jahren an Beast of Reincarnation, einem ungewöhnlichen Action‑RPG, das im Sommer 2026 für Xbox, PS5 und PC erscheint.

Game Freak wagt sich mit Beast of Reincarnation an ein deutlich düstereres und actionorientierteres Projekt als gewohnt. Das Spiel setzt auf ein Duo aus Emma und ihrem Hund Koo, die gemeinsam durch ein postapokalyptisches Japan im Jahr 4026 reisen.

Das Konzept kombiniert schnelle Katana‑Action mit kommando‑basierten Fähigkeiten, die an klassische rundenbasierte RPGs erinnern. Spieler können Angriffe parieren, Koo taktisch einsetzen und Emmas besondere Kräfte nutzen – sie ist vom sogenannten „Blight“ befallen und kann dadurch Pflanzen manipulieren.

Die Mission: den Beast of Reincarnation besiegen, die Quelle der Seuche.

Weitere Beast of Reincarnation bestätigte Informationen

Keine Open-World – laut Game Freak „im Grunde eine breite, lange Straße“

Entwickelt in Unreal Engine 5

Relativ kleines Kernteam, unterstützt durch externe Partner

Spielzeit rund 40+ Stunden

Drei Schwierigkeitsgrade: Story, Normal, Hard

Hund kann gestreichelt werden

Release: Sommer 2026 für Xbox, Xbox Game Pass Day 1 (+ Play Anywhere), PlayStation 5 und PC

Hier könnt ihr euch noch einmal direkt die Szenen vom Xbox Developer Direct Event anschauen: