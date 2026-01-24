Beast of Reincarnation: Neues Action‑RPG seit 6 Jahren in Entwicklung

Game Freak wagt sich mit Beast of Reincarnation an ein deutlich düstereres und actionorientierteres Projekt als gewohnt. Das Spiel setzt auf ein Duo aus Emma und ihrem Hund Koo, die gemeinsam durch ein postapokalyptisches Japan im Jahr 4026 reisen.
Das Konzept kombiniert schnelle Katana‑Action mit kommando‑basierten Fähigkeiten, die an klassische rundenbasierte RPGs erinnern. Spieler können Angriffe parieren, Koo taktisch einsetzen und Emmas besondere Kräfte nutzen – sie ist vom sogenannten „Blight“ befallen und kann dadurch Pflanzen manipulieren.
Die Mission: den Beast of Reincarnation besiegen, die Quelle der Seuche.
Weitere Beast of Reincarnation bestätigte Informationen
- Keine Open-World – laut Game Freak „im Grunde eine breite, lange Straße“
- Entwickelt in Unreal Engine 5
- Relativ kleines Kernteam, unterstützt durch externe Partner
- Spielzeit rund 40+ Stunden
- Drei Schwierigkeitsgrade: Story, Normal, Hard
- Hund kann gestreichelt werden
- Release: Sommer 2026 für Xbox, Xbox Game Pass Day 1 (+ Play Anywhere), PlayStation 5 und PC
Hier könnt ihr euch noch einmal direkt die Szenen vom Xbox Developer Direct Event anschauen:
Das beste Feature: Hund kann gestreichelt werden 🤪
Ich weiss nicht was dem Spiel fehlt, ich finde es optisch interessant und stimmig, bin offen für neue Franchises und mag eigentlich auch das Genre, dennoch lässt mich das Spiel völlig kalt. Kann aber auch nur daran liegen, dass ich mich viel mehr auf Fable freue.
Keine offene Welt ist ok für mich, schöne kompakte, Areale mit genügend zum Entdecken reichen mir mit viel Linearität.