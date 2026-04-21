Beast of Reincarnation: Release-Termin und Vorbesteller-Boni enthüllt

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August 2026 im Xbox Game Pass und bietet verschiedene Vorbesteller-Inhalte.

Ein neuer Trailer liefert frische Details zum Release von Beast of Reincarnation und bestätigt gleichzeitig Vorbesteller-Inhalte für das Spiel.

Demnach erscheint der Titel am 4. August 2026 im Xbox Game Pass und unterstützt Xbox Play Anywhere. Spieler, die vorbestellen, erhalten als Bonus einen Brown Shiba Skin für Koo sowie 30.000 Amber, die als In-Game-Währung genutzt werden können.

Zusätzlich wird eine Digital Deluxe Edition angeboten, die weitere Inhalte umfasst. Dazu gehören Black und Brown Shiba Skins für Koo, „Oni’s Hat“ für Emma sowie Emmas Schwert „Big Dipper“. Ergänzend erhalten Käufer 100.000 Amber sowie eine Auswahl an Gemüsesetzlingen.

Der neue Trailer stellt diese Inhalte in den Fokus und gibt einen Überblick über die verfügbaren Editionen und Boni zum Start.