Beast of Reincarnation: Schwierigkeitsoptionen für weniger Frust

Game‑Freak‑Direktor erklärt, warum Beast of Reincarnation mehrere Schwierigkeitsgrade bietet – und niemand „hängen“ bleiben soll.

Nach der jüngsten Gameplay‑Präsentation wurde Beast of Reincarnation schnell mit Soulslikes verglichen. Doch Game‑Freak‑Direktor Kota Furushima stellt im Gespräch mit Famitsu klar, dass sein neues Projekt bewusst andere Wege geht – vor allem, weil es Schwierigkeitsoptionen bietet und Spieler nicht frustrieren soll.

Ein Action‑RPG, das niemanden ausschließen will

Furushima betont, dass Beast of Reincarnation für alle Spielertypen zugänglich sein soll – auch für jene unter euch, die mit Actionspielen sonst wenig anfangen können. Dazu gehören:

Mehrere Schwierigkeitsgrade, die jederzeit gewählt werden können

Ein flexibles Skill‑System, das schwierige Passagen abfedert

Unterstützung durch Begleiter Koo, dessen Fähigkeiten ebenfalls anpassbar sind

Der Direktor macht deutlich, dass es völlig legitim sei, den Schwierigkeitsgrad zu senken, wenn man unsicher ist. Das Ziel sei nicht, Spieler zu bestrafen, sondern ihnen Raum zu geben, das Abenteuer in ihrem eigenen Tempo zu erleben.