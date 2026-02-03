Beast of Reincarnation: Schwierigkeitsoptionen für weniger Frust

13 Autor: , in News / Beast of Reincarnation
Übersicht
Image: Fictions

Game‑Freak‑Direktor erklärt, warum Beast of Reincarnation mehrere Schwierigkeitsgrade bietet – und niemand „hängen“ bleiben soll.

Nach der jüngsten Gameplay‑Präsentation wurde Beast of Reincarnation schnell mit Soulslikes verglichen. Doch Game‑Freak‑Direktor Kota Furushima stellt im Gespräch mit Famitsu klar, dass sein neues Projekt bewusst andere Wege geht – vor allem, weil es Schwierigkeitsoptionen bietet und Spieler nicht frustrieren soll.

Ein Action‑RPG, das niemanden ausschließen will

Furushima betont, dass Beast of Reincarnation für alle Spielertypen zugänglich sein soll – auch für jene unter euch, die mit Actionspielen sonst wenig anfangen können. Dazu gehören:

  • Mehrere Schwierigkeitsgrade, die jederzeit gewählt werden können
  • Ein flexibles Skill‑System, das schwierige Passagen abfedert
  • Unterstützung durch Begleiter Koo, dessen Fähigkeiten ebenfalls anpassbar sind

Der Direktor macht deutlich, dass es völlig legitim sei, den Schwierigkeitsgrad zu senken, wenn man unsicher ist. Das Ziel sei nicht, Spieler zu bestrafen, sondern ihnen Raum zu geben, das Abenteuer in ihrem eigenen Tempo zu erleben.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Beast of Reincarnation

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 32075 XP Bobby Car Bewunderer | 03.02.2026 - 09:32 Uhr

    Freut mich, dass es verschiedene Schwierigkeitsoptionen hat. 👍🏻 Wird im Game Pass mal angespielt. 🙂

    1
    • Chicko90 37215 XP Bobby Car Raser | 03.02.2026 - 09:36 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      das ist echt Lobenswert und wird garantiert angespielt 🙂 sieht auch sehr ansprechend aus

      1
  2. DrFreaK666 203765 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.02.2026 - 09:40 Uhr

    Muss man wirklich erklären, wieso ein Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade hat?

    1
  4. AnCaptain4u 252375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.02.2026 - 10:21 Uhr

    „Gentlemen, you had my curiosity… now you have my attention.“

    👌🏼

    1
  6. d4wGkw0n 32360 XP Bobby Car Bewunderer | 03.02.2026 - 11:25 Uhr

    Finde ich gut.
    Wäre sonst wieder ein Spiel gewesen, was ich gerne gespielte hätte, der Frustfaktor mich aber zum Aufgeben bringt.

    1
  7. BLACK 8z 110710 XP Scorpio King Rang 1 | 03.02.2026 - 11:33 Uhr

    Finde ich gut! Das war die News die das Spiel für mich soweit interessant macht, dass ich es wirklich mal anspielen werde, auch wenn ich sonst noch so 50:50 Meinung darüber hab.

    0
  8. DBGHSKuLL 20890 XP Nasenbohrer Level 1 | 03.02.2026 - 11:44 Uhr

    Geht einen echt auf den Sack diese Diskussionen um Schwierigkeitsgrade. Einfach nicht zocken, wenn zu schwer und kein leichterer vorhanden.

    0

Hinterlasse eine Antwort