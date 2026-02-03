Beast of Reincarnation: Schwierigkeitsoptionen für weniger Frust

Nach der jüngsten Gameplay‑Präsentation wurde Beast of Reincarnation schnell mit Soulslikes verglichen. Doch Game‑Freak‑Direktor Kota Furushima stellt im Gespräch mit Famitsu klar, dass sein neues Projekt bewusst andere Wege geht – vor allem, weil es Schwierigkeitsoptionen bietet und Spieler nicht frustrieren soll.
Ein Action‑RPG, das niemanden ausschließen will
Furushima betont, dass Beast of Reincarnation für alle Spielertypen zugänglich sein soll – auch für jene unter euch, die mit Actionspielen sonst wenig anfangen können. Dazu gehören:
- Mehrere Schwierigkeitsgrade, die jederzeit gewählt werden können
- Ein flexibles Skill‑System, das schwierige Passagen abfedert
- Unterstützung durch Begleiter Koo, dessen Fähigkeiten ebenfalls anpassbar sind
Der Direktor macht deutlich, dass es völlig legitim sei, den Schwierigkeitsgrad zu senken, wenn man unsicher ist. Das Ziel sei nicht, Spieler zu bestrafen, sondern ihnen Raum zu geben, das Abenteuer in ihrem eigenen Tempo zu erleben.
Freut mich, dass es verschiedene Schwierigkeitsoptionen hat. 👍🏻 Wird im Game Pass mal angespielt. 🙂
das ist echt Lobenswert und wird garantiert angespielt 🙂 sieht auch sehr ansprechend aus
Muss man wirklich erklären, wieso ein Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade hat?
Ich finde auch das es Standard sein sollte.
Bei Dark Souls und Co gibt es diese nicht, also in dem Zusammenhang ja.
Welchem Zusammenhang? verschiedene Schwierigkeitsgrade haben doch immer die selbe Funktion.
In Soulslikes gibt es diese oft nicht, deshalb der Artikel hinsichtlich nicht ausschließen.
Eigentlich immer die richtige Entscheidung.
„Gentlemen, you had my curiosity… now you have my attention.“
👌🏼
Finde ich auf jeden Fall gut, so kann jeder spielen wie er/sie will.
Finde ich gut.
Wäre sonst wieder ein Spiel gewesen, was ich gerne gespielte hätte, der Frustfaktor mich aber zum Aufgeben bringt.
Finde ich gut! Das war die News die das Spiel für mich soweit interessant macht, dass ich es wirklich mal anspielen werde, auch wenn ich sonst noch so 50:50 Meinung darüber hab.
Geht einen echt auf den Sack diese Diskussionen um Schwierigkeitsgrade. Einfach nicht zocken, wenn zu schwer und kein leichterer vorhanden.