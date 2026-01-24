Beast of Reincarnation: Spielerlebnis steht im Vordergrund

Laut Game Director Kota Furushima steht bei der Entwicklung von Beast of Reincarnation das bestmögliche Spielerlebnis im Vordergrund.

Auf der Xbox Developer Direct am vergangenen Donnerstag konnte Game Freak mit einer ausführlichen Präsentation seines kommenden Action-Rollenspiels Beast of Reincarnation, den ein oder anderen neuen Fan dazugewinnen.

Trotz der überzeugenden Vorstellung blieben allerdings Restzweifel, die aus der Vergangenheit des Entwicklerstudios herrühren. Die letzten Pokemon-Ableger standen nicht nur, aber zu großen Teilen wegen mangelnder Grafikqualität und Framerate-Problemen in der Kritik.

Vor diesem Hintergrund versichert jetzt Game Director Kota Furushima, dass man hart daran arbeite, seine Ambitionen in Bezug auf Gameplay, Grafik, Fehlerbehebung und Optimierungen zu erfüllen. Der klare Schwerpunkt dabei liege auf dem bestmöglichen Spielerlebnis:

„Ich denke, wenn es um Beast of Reincarnation geht, und wir den Umfang und den Anspruch des Titels betrachten, das Game-Design heranziehen, wollen wir nicht nur einen Titel mit einem bestimmten Qualitätsniveau erschaffen.“ „Wir möchten ein ganz bestimmtes Spielerlebnis bieten, und die visuelle Wiedergabetreue und Grafik sind etwas, das dieses Spielerlebnis unterstützt, alles, was dazu gehört. Dazu gehören Dinge wie Fehlerbehebung und Optimierung. Alles dient dem Gameplay und dem Spielerlebnis. Unser Fokus liegt auf diesem Spielerlebnis. Dazu gehört natürlich auch, dass wir sicherstellen, dass es wirklich gut funktioniert, aber unsere Aufmerksamkeit gilt vor allem dem Spielerlebnis und dem Ziel, dass unsere Vision bei euch ankommt und eure Herzen erobert.“