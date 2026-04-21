Beast of Reincarnation: Vorbesteller-Boni enthüllt

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Image: Fictions

Zum von Game Freak entwickelten Action-Rollenspiel Beast of Reincarnation wurden die Vorbesteller-Boni enthüllt.

Am 4. August 2026 erscheint Beast of Reincarnation für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Zudem wird das von Game Freak entwickelte Action-Rollenspiel ab Tag eins im Xbox Game Pass enthalten sein.

In einem neuen Trailer werden jetzt die verschiedenen Boni für Vorbesteller enthüllt. Wer sich dazu entschließt die Basisversion von Beast of Reincarnation vorzubestellen, darf sich über einen braunen Shiba-Skin für Koo sowie 30.000 Amber (Ingame-Währung) freuen.

Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten den braunen sowie einen schwarzen Shiba-Skin für Koo, „Oni‘s Hat“ für Emma, das Schwert „Big Dipper“, 100.000 Amber sowie eine Reihe von Gemüsesämlingen.

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11 Kommentare Added

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  1. Katanameister 396800 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 06:40 Uhr

    Wie so oft und auch hier lohnt sich eine Vorbestellung nicht, werde es auf jeden Fall im Game Pass zocken.

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  2. Drakeline6 209995 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.04.2026 - 07:11 Uhr

    Da es direkt im Gamepass kommt, werd ichs natürlich da spielen 🙂

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  4. Hattori Hanzo 39105 XP Bobby Car Rennfahrer | 21.04.2026 - 07:27 Uhr

    Wenn ich da schon wieder was von 100.000 Amber lese, die es später bestimmt auch für Echtgeld gibt, vergeht mir direkt die Lust das überhaupt zu spielen.

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  5. Blight 35165 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 08:02 Uhr

    Ingame-Währung? Schreckt mich jetzt eher ab. Ansonsten wollte ich im Pass mal reinschauen.

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  6. ZombieGott79 93000 XP Posting Machine Level 2 | 21.04.2026 - 08:14 Uhr

    Werde es über den GP spielen . Danach kann man ja immer noch entscheiden ob man dafür Geld ausgibt .

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  9. Truelies82 20280 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.04.2026 - 09:02 Uhr

    Hoffentlich versauen sie nicht alles mit zu viel Microtransaktionen 🤔

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  10. Vayne1986 44475 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 12:04 Uhr

    Danke für die Info. Beast of Reincarnation werde ich im Game Pass ausprobieren. 🙂

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