Beast of Reincarnation: Vorbesteller-Boni enthüllt

Am 4. August 2026 erscheint Beast of Reincarnation für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Zudem wird das von Game Freak entwickelte Action-Rollenspiel ab Tag eins im Xbox Game Pass enthalten sein.
In einem neuen Trailer werden jetzt die verschiedenen Boni für Vorbesteller enthüllt. Wer sich dazu entschließt die Basisversion von Beast of Reincarnation vorzubestellen, darf sich über einen braunen Shiba-Skin für Koo sowie 30.000 Amber (Ingame-Währung) freuen.
Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten den braunen sowie einen schwarzen Shiba-Skin für Koo, „Oni‘s Hat“ für Emma, das Schwert „Big Dipper“, 100.000 Amber sowie eine Reihe von Gemüsesämlingen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie so oft und auch hier lohnt sich eine Vorbestellung nicht, werde es auf jeden Fall im Game Pass zocken.
Da es direkt im Gamepass kommt, werd ichs natürlich da spielen 🙂
Ja natürlich wird es über Gamepass gespielt 😎
Wenn ich da schon wieder was von 100.000 Amber lese, die es später bestimmt auch für Echtgeld gibt, vergeht mir direkt die Lust das überhaupt zu spielen.
Genau deiner Meinung!
Ingame-Währung? Schreckt mich jetzt eher ab. Ansonsten wollte ich im Pass mal reinschauen.
Werde es über den GP spielen . Danach kann man ja immer noch entscheiden ob man dafür Geld ausgibt .
Da zock ich über den GP rein.
Da es in den GP kommt, werde ich es mal anzocken.
Hoffentlich versauen sie nicht alles mit zu viel Microtransaktionen 🤔
Danke für die Info. Beast of Reincarnation werde ich im Game Pass ausprobieren. 🙂