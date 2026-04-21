Beast of Reincarnation: Vorbesteller-Boni enthüllt

Zum von Game Freak entwickelten Action-Rollenspiel Beast of Reincarnation wurden die Vorbesteller-Boni enthüllt.

Am 4. August 2026 erscheint Beast of Reincarnation für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Zudem wird das von Game Freak entwickelte Action-Rollenspiel ab Tag eins im Xbox Game Pass enthalten sein.

In einem neuen Trailer werden jetzt die verschiedenen Boni für Vorbesteller enthüllt. Wer sich dazu entschließt die Basisversion von Beast of Reincarnation vorzubestellen, darf sich über einen braunen Shiba-Skin für Koo sowie 30.000 Amber (Ingame-Währung) freuen.

Vorbesteller der Digital Deluxe Edition erhalten den braunen sowie einen schwarzen Shiba-Skin für Koo, „Oni‘s Hat“ für Emma, das Schwert „Big Dipper“, 100.000 Amber sowie eine Reihe von Gemüsesämlingen.