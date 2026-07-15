Beast of Reincarnation: Zeigt sein taktisches Kampfsystem mit Paraden, Fähigkeiten und Teamkämpfen

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Image: Fictions

Beast of Reincarnation zeigt ein einzigartiges Kampfsystem mit Echtzeit-Action und taktischer Tiefe.

Das Action-RPG Beast of Reincarnation zeigt in einem neuen Combat Overview Video, wie das Kampfsystem des Spiels funktioniert. Der Titel von GAME FREAK verbindet Echtzeit-Action mit taktischen Elementen aus rundenbasierten Strategiespielen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Charaktere Emma und ihr treuer Begleiter Koo. Spieler müssen Angriffe gezielt kombinieren, gegnerische Down Gauges durchbrechen und perfekt getimte Paraden einsetzen, um FP zurückzugewinnen.

Mit den sogenannten „Bloom Arts“ können mächtige Spezialfähigkeiten ausgelöst werden, die den Verlauf eines Kampfes entscheidend beeinflussen. Zusätzlich bietet das Spiel einen umfangreichen Fähigkeitenbaum, mit dem sich verschiedene Spielstile entwickeln lassen.

Das Kampfsystem soll sowohl bei großen Bosskämpfen gegen verdorbene Kreaturen als auch in komplexen Team-Begegnungen taktische Entscheidungen ermöglichen.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für Xbox, PlayStation 5 und PC.

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5 Kommentare Added

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  2. AnCaptain4u 281845 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.07.2026 - 17:39 Uhr

    Mal schauen ob mir das Kampfsystem zusagen wird. Dank Game Pass freue ich mich schon darauf es ausgiebig anspielen zu können.

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  3. Vayne1986 67585 XP Romper Domper Stomper | 15.07.2026 - 18:14 Uhr

    Danke für das Video. 👍🏻 Bin gespannt auf Beast of Reincarnation. 🙂

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  4. Ralle89 196775 XP Grub Killer Master | 15.07.2026 - 19:14 Uhr

    Ob ich das Kampfsystem hinbekomme 🤔 werde es dank Gamepass bald wissen freue mich schon drauf

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  5. Lord Hektor 405140 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 15.07.2026 - 20:45 Uhr

    Das sieht alles wirklich gut aus, leider wird dann Halo meine Zeit bekommen.

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