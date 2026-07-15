Beast of Reincarnation: Zeigt sein taktisches Kampfsystem mit Paraden, Fähigkeiten und Teamkämpfen

Beast of Reincarnation zeigt ein einzigartiges Kampfsystem mit Echtzeit-Action und taktischer Tiefe.

Das Action-RPG Beast of Reincarnation zeigt in einem neuen Combat Overview Video, wie das Kampfsystem des Spiels funktioniert. Der Titel von GAME FREAK verbindet Echtzeit-Action mit taktischen Elementen aus rundenbasierten Strategiespielen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Charaktere Emma und ihr treuer Begleiter Koo. Spieler müssen Angriffe gezielt kombinieren, gegnerische Down Gauges durchbrechen und perfekt getimte Paraden einsetzen, um FP zurückzugewinnen.

Mit den sogenannten „Bloom Arts“ können mächtige Spezialfähigkeiten ausgelöst werden, die den Verlauf eines Kampfes entscheidend beeinflussen. Zusätzlich bietet das Spiel einen umfangreichen Fähigkeitenbaum, mit dem sich verschiedene Spielstile entwickeln lassen.

Das Kampfsystem soll sowohl bei großen Bosskämpfen gegen verdorbene Kreaturen als auch in komplexen Team-Begegnungen taktische Entscheidungen ermöglichen.

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für Xbox, PlayStation 5 und PC.