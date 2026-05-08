BeastLink: Entfesselt gigantische Kaiju-Schlachten mit zerstörbaren Städten und Multiplayer-Chaos

Mit BeastLink hat Grove Street Games erstmals seit mehr als zehn Jahren eine komplett neue Marke angekündigt und setzt dabei auf gigantische Kaiju-Schlachten, vollständig zerstörbare Städte und groß angelegte Multiplayer-Gefechte auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Das Studio, das unter anderem an ARK: Survival Ascended sowie Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition gearbeitet hat, beschreibt BeastLink als groß angelegten Multiplayer-Destruction-Sandbox-Titel, der taktische Missionen aus menschlicher Perspektive mit gewaltigen Monsterkämpfen kombiniert.

Spieler bewegen sich zunächst als Menschen durch riesige urbane Gebiete, die von Kaiju angegriffen werden. Dabei kämpfen sie sowohl gegen feindliche Streitkräfte als auch gegen umherziehende Monster, sammeln Ressourcen und nutzen Fahrzeuge, um sich durch die zunehmend zerstörten Städte zu bewegen.

Im Zentrum des Spiels steht das sogenannte BeastLink-Verfahren.

Sobald genügend Ressourcen gesammelt wurden, können Spieler eine Verbindung zu schlafenden Kaiju herstellen. Anschließend wechselt das Gameplay von taktischem Überleben hin zu zerstörerischer Monster-Action, bei der ganze Gebäude eingerissen und gigantische Echtzeit-Kämpfe zwischen Kaiju ausgetragen werden.

Technisch setzt BeastLink auf die Unreal Engine 5 und verwendet Grove Streets eigens entwickeltes „SuperDestruction“-System.

Laut Studio ermöglicht diese Technologie vollständig physikbasierte und vernetzte Zerstörung in großem Maßstab. Mehr als 250.000 zerstörbare Objekte sowie mehrere zehn Millionen einzelne Trümmerteile sollen dafür sorgen, dass komplette Stadtblöcke dynamisch verändert werden können.

Die Zerstörung dient dabei nicht nur der Optik, sondern soll direkten Einfluss auf das Gameplay haben. Spieler können urbane Gebiete strategisch umformen, Deckungen zerstören oder neue Bewegungswege schaffen, während sich die gesamte Karte im Verlauf einer Partie sichtbar verändert.

Zum Start werden vier unterschiedliche Kaiju spielbar sein, die jeweils eigene Fähigkeiten und Kampfstile besitzen. Bestätigt wurden bislang Horned Lizard, Bull Shark, Vampire Bat und Mandrill. Jeder der Kolosse soll sich unterschiedlich steuern und sowohl Fortbewegung als auch Kampf deutlich verändern.

Während einige Kreaturen auf rohe Gewalt setzen, sollen andere auf Geschwindigkeit, Luftangriffe oder aggressive Nahkampfstile spezialisiert sein. Dadurch will Grove Street Games erreichen, dass jede Partie anders verläuft und Spieler ihre Strategie ständig anpassen müssen.

CEO Thomas Williamson erklärt, dass BeastLink vor allem aus dem Wunsch entstanden sei, das ultimative Kaiju-Erlebnis zu erschaffen. Gleichzeitig betont er die Bedeutung der Community für die Entwicklung des Spiels. Aus diesem Grund sollen mehrere geschlossene Beta-Wochenenden stattfinden, um frühzeitig Feedback der Spieler einzubinden.

Der erste Closed-Beta-Test startet bereits am Freitag, den 8. Mai. Interessierte Spieler können sich über Steam für den geschlossenen Playtest registrieren.

BeastLink startet im Sommer zunächst im Early Access für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.