BeastLink: Laseraugen und Tarnung – Entwickler enthüllen eines seiner bisher spektakulärsten Kaijus

Dieses Kaiju verschießt Laser aus den Augen und verschlingt Autos – BeastLink zeigt neue Bestie.

Mit der Horned Lizard haben die Entwickler von BeastLink eine weitere spielbare Bestie vorgestellt.

Das neue Kaiju orientiert sich an der gleichnamigen gehörnten Echse aus der Natur, wurde für das Spiel jedoch mit zahlreichen Mutationen und zerstörerischen Fähigkeiten ausgestattet.

Wie alle Monster in BeastLink basiert auch die Horned Lizard auf einem realen Tier mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

Die Entwickler erklären, dass die stark gepanzerte Haut und die markanten Hörner der Echse eine ideale Grundlage für ein riesiges Kaiju boten. Als weitere Inspiration diente ihr ungewöhnlicher Abwehrmechanismus, bei dem echte Horned Lizards Blut aus den Augen verspritzen können.

Für BeastLink wurde dieses Merkmal vollständig neu interpretiert. Statt Blut verschießt die Horned Lizard hochintensive Laserstrahlen aus den Augen, die Gebäude schmelzen lassen und Gegner auf Distanz bekämpfen können.

Vom Wüstentier zum gigantischen Kaiju

Damit sich die Bestie besser auf dem Schlachtfeld bewegen kann, wurde sie zweibeinig gestaltet. Dadurch gewinnt sie an Beweglichkeit und Reichweite im Nahkampf. Gleichzeitig erhält ihr massiver Schwanz eine deutlich größere Bedeutung.

Mit ihm kann die Horned Lizard Straßen verwüsten, Gebäude zerstören, Fahrzeuge durch die Luft schleudern und Gegner mit enormer Wucht treffen.

Eine weitere Mutation betrifft ihre außergewöhnlich lange Zunge. Diese lässt sich quer über das Schlachtfeld schießen, um Menschen oder sogar Fahrzeuge einzufangen und anschließend als Energiequelle zu verschlingen. Laut den Entwicklern soll dieser Mechanismus für besonders dynamische Spielsituationen sorgen, da die Bestie blitzschnell zwischen offensiver Zerstörung und dem Auffüllen ihrer Ressourcen wechseln kann.

Spezialfähigkeiten der Horned Lizard

Die vorgestellten Kernfähigkeiten umfassen mehrere unterschiedliche Kampfstile:

Corneal Beam: Gewaltige Laserstrahlen aus den Augen erzeugen Abstand zu Gegnern und richten massiven Schaden an Monstern sowie Gebäuden an.

Tail Smack: Ein kraftvoller Drehangriff mit dem Schwanz trifft Gegner im Nahkampf und unterbricht ihre Angriffe.

Camouflage: Mithilfe aktiver Tarnung kann sich die Horned Lizard nahezu unsichtbar machen, Überraschungsangriffe ausführen oder sich unbemerkt zurückziehen, um Menschen zu verschlingen und Energie aufzuladen.

Freischaltbare Fähigkeiten

Zusätzlich können im Spiel weitere Fähigkeiten freigeschaltet werden:

Tongue Whip: Ein weiter Zungenschlag fügt Gegnern Schaden zu und trifft sie aus größerer Entfernung.

Kangaroo Kick: Mithilfe ihres kräftigen Schwanzes stößt sich die Horned Lizard nach vorne ab und trifft Gegner mit einem mächtigen Doppelkick.

Power Spit: Verschlungene Fahrzeuge werden als Geschosse wieder ausgespuckt und verursachen doppelten Schaden an gegnerischen Bestien.

Dirty Shot: Nach einem erfolgreichen Block feuert die Horned Lizard sofort einen kurzen Laserstrahl aus den Augen ab, um den Gegner unter Druck zu setzen.

Focused Shot: Die stärkste Variante des Corneal Beam entfesselt den größten Laser der Bestie und verursacht enormen Schaden an Monstern und der Umgebung.

Mit der Vorstellung der Horned Lizard geben die Entwickler einen weiteren Einblick in das Monster-Design von BeastLink. Jedes Kaiju orientiert sich an realen Tieren, deren besondere Eigenschaften zu spektakulären Fähigkeiten weiterentwickelt werden, um möglichst unterschiedliche Spielstile auf dem Schlachtfeld zu ermöglichen.