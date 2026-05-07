BeastLink: Neues Multiplayer-Erlebnis setzt auf Chaos, Fahrzeuge und gigantische Bestien

Mit BeastLink kündigt sich ein ungewöhnlich ambitioniertes Action-Spiel an, das den Fokus klar auf massive Zerstörung und dynamische Schlachtfelder legt.

In einer postapokalyptischen Welt kämpfen Überlebende in den Ruinen ehemaliger Städte ums Überleben. Gleichzeitig übernehmen gigantische Kreaturen die Kontrolle über die zerstörten Gebiete. Der Clou: Spieler können mithilfe eines speziellen Serums eine Verbindung zu diesen Bestien aufbauen und selbst zur zerstörerischen Macht werden.

Das Gameplay verbindet mehrere Ebenen miteinander. Neben klassischen Kämpfen als Mensch stehen auch Fahrzeuge wie Panzer, Helikopter oder Flugzeuge zur Verfügung. Gleichzeitig können Spieler als riesige Kreaturen agieren, die mit individuellen Fähigkeiten und Kampfstilen ganze Stadtteile verwüsten.

Besonders im Fokus steht dabei die sogenannte „SuperDestruction“-Technologie. Diese ermöglicht vollständig zerstörbare Umgebungen, in denen Gebäude einstürzen, neue Wege entstehen und jede Partie das Schlachtfeld dauerhaft verändert.

Auch der Multiplayer ist klar auf große Gefechte ausgelegt. Auf weitläufigen Karten treten bis zu 32 Spieler gegeneinander an, während gleichzeitig mehrere Bestien für zusätzliches Chaos sorgen.

BeastLink setzt damit auf ein Gameplay-Konzept, das klassische Shooter-Elemente mit Kaiju-Action und physikbasierter Zerstörung kombiniert – und dabei vor allem eines in den Mittelpunkt stellt: maximale Eskalation auf dem Schlachtfeld.