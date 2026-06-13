Beastro: Ab sofort für Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass verfügbar

Kochen, Monsterjagd und Deckbuilding treffen ab sofort aufeinander. Beastro ist jetzt für Xbox Series X|S erhältlich und kann direkt über den Xbox Game Pass gespielt werden.

Im Mittelpunkt des Fantasy-Abenteuers steht der junge Koch Panko, der das Restaurant des friedlichen Dorfes Palo Pori übernimmt. Während jenseits der schützenden Mauern immer mehr Monster das Land bedrohen, wird die Küche zum entscheidenden Faktor für das Überleben der Gemeinschaft.

Spieler kümmern sich um den Anbau von Obst und Gemüse, sammeln Zutaten in der Wildnis und versorgen ihr Restaurant mit frischen Produkten. Durch verschiedene Koch-Minispiele entstehen neue Gerichte, die den Bewohnern serviert werden. Gleichzeitig lassen sich Rezepte verbessern, neue Speisen entwickeln und das Restaurant individuell ausbauen.

Eine zentrale Rolle spielen die sogenannten Beschützer. Diese Abenteurer verlassen das Dorf, um gegen die Monster der Umgebung zu kämpfen. Ihre Vorlieben unterscheiden sich jedoch deutlich: Manche bevorzugen süße Speisen, andere bittere Aromen oder besonders sättigende Mahlzeiten. Wer die passenden Gerichte serviert, verbessert die Fähigkeiten der Kämpfer und schaltet zusätzliche Talente frei.

Besonders ungewöhnlich ist die Verbindung von Kochen und Kartenspiel. Jede verwendete Zutat schaltet neue Karten für das eigene Deck frei. Nach dem Essen ziehen die Beschützer in den Kampf, der in einem rundenbasierten Deckbuilding-System ausgetragen wird. Die Gefechte orientieren sich an klassischen Stich-Kartenspielen und erlauben den Einsatz verschiedener Zutaten-Effekte, um Gegner zu kontrollieren, Karten zu entfernen oder mächtige Kombinationen auszulösen.

Nach erfolgreichen Expeditionen kehren die Helden mit neuen Geschichten und seltenen Zutaten zurück, die wiederum für stärkere Gerichte und weitere Strategien genutzt werden können.

Mit seiner Mischung aus Restaurant-Management, Farming, Lebenssimulation und taktischen Kartenkämpfen bietet Beastro einen ungewöhnlichen Genre-Mix, der ab sofort auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass verfügbar ist.