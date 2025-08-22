Beastro: Gemütliches Kochabenteuer brutzelt ab Tag 1 im Xbox Game Pass

Beastro ist ein gemütliches Kochabenteuer, bei dem die Rettung der Welt in der Küche beginnt! Direkt Day 1 im Xbox Game Pass!

Timberline Studio, die Macher von The Red Lantern, bringen Beastro, ein brandneues und gemütliches Kochabenteuer mit Biss! In dieser bekömmlichen Mischung aus Kochen, entspannter Farmarbeit und köstlichem Deckbuilding-Kampfsystem lernen Spieler, dass man manchmal, um die Welt zu retten, mit einer richtig guten Mahlzeit beginnen muss.

Beastro erscheint 2026 auf Steam und Xbox Series X|S und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar.

In Beastro schlüpft ihr in die Rolle von Panko, einem jungen, talentierten Koch und helft, die lokale Gaststätte am Laufen zu halten. Als Pankos Lehrer verschwindet, taucht ein mysteriöser Besucher auf, der vor den Gefahren jenseits der Mauer warnt.

Nun liegt es an Panko, die Verantwortung zu übernehmen und das Restaurant zu führen, Zutaten zu beschaffen und sich um die Gäste zu kümmern.

Aber das war noch nicht alles, Panko findet sich an der Seite der Caretakers wieder, mutigen Abenteurern, die geschickt wurden, um die Welt zu retten. In diesem Abenteuer beginnt die Friedenserhaltung in der Küche! In Koch-Minispielen schneidet, brät und wendet Panko sich seinen Weg zum Erfolg.

Hinter den Mauern des Dorfes braut sich Unheil zusammen und es ist an Panko sicherzustellen, dass die besuchenden Caretakers kampfbereit sind. Jeder Caretaker stammt aus einer anderen Region mit ganz eigenem Geschmack, was sich auf seine Vorlieben und Präferenzen auswirkt: Manche mögen es bitter, andere süß und wieder andere möchten einfach ihre täglichen Gelüste stillen!

Bereitet sorgfältig durchdachte Mahlzeiten zu und stimmt die Geschmacksprofile aufeinander ab, um ihre Stimmung zu heben, ihre Sinne zu schärfen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Nach dem Verspeisen ihres Lieblingsgerichts und der Freischaltung verschiedener Karten, um ihre Decks mit Angriffen und Fähigkeiten zu erweitern, brechen die Caretakers von Palo Pori auf, um ihre neu gewonnenen Fähigkeiten gegen die gefräßigen Monster jenseits der Mauer einzusetzen!

Nach der Rückkehr der Caretaker von ihren Expeditionen stellen sie ihre Abenteuer in einem Puppenspiel nach, das rundenbasierte Kämpfe, sorgfältige Entscheidungen und monströse Beute bietet, die später zubereitet werden kann. Erfolg erwartet diejenigen Abenteurer, die ihre Angriffe sorgfältig vorausplanen und sich vorab vorbereiten – schließlich kann niemand mit einem leeren Magen die Welt retten!