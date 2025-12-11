Beastro: Im Frühling wird gemütlich gekocht

Das kulinarische Abenteuer Beastro wird im Frühling für Konsolen und PC erscheinen und tischt jetzt einen neuen Trailer auf.

Timberline Studio haben in der Küche hart gearbeitet und sind dabei, die Hitze aufzudrehen. Die charmante Mischung aus gemütlichem Kochen, unbeschwertem Ackerbau und strategischem Deckbuilding-Abenteuer hatte einen köstlichen Auftritt beim Day of the Devs und kündigte an, dass die Spieler einen Vorgeschmack auf das Spiel in der spielbaren Demo bekommen können, die ab sofort auf Steam erhältlich ist.

Und das ist noch nicht alles. Timberline hat außerdem angekündigt, dass Beastro im Frühjahr 2026 auch für PlayStation 5 erscheinen wird, zusätzlich zu den bereits angekündigten Veröffentlichungen auf Steam, Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass.

Schaut euch hier einen brandneuen Trailer an:

Willkommen in Palo Pori, einem friedlichen Dorf von Kunsthandwerkern und Geschmacksmachern, in dem nicht alle Helden Schwerter schwingen, sondern manche lieber den Löffel schwingen.

Wenn die Dunkelheit über die Dorfmauern hereinbricht, liegt es an Panko, einem talentierten jungen Koch, seine Gemeinde und die tapferen Wächter, die sie verteidigen, mit Energie zu versorgen und für das Abenteuer bereit zu halten.

In Beastro schnippeln, schnipseln und brutzeln sich die Spieler durch charmante Koch-Minispiele, bauen frische Zutaten an, bedienen die Stadtbewohner und bereiten strategische Mahlzeiten zu, um ihre abenteuerlustigen Verbündeten zu stärken. Jedes Gericht, das sie kreieren, wird zu einer mächtigen Karte in einem geschmackvollen Deckbuilding-Kampfsystem, das in theatralischen Puppenkämpfen ausgetragen wird.

In Beastro beginnt die Rettung der Welt mit einer richtig guten Mahlzeit.