Beastro: Kulinarischer Gaumenschmaus auf Juni verschoben

Beastro erscheint statt im Mai erst am 11. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Das Cozy-Abenteuer Beastro wurde kurzfristig verschoben und erscheint nun am 11. Juni 2026 statt wie ursprünglich geplant am 21. Mai.

Als Grund nennt das in Los Angeles ansässige Entwicklerstudio Timberline Studio zusätzlichen Feinschliff am Spiel. Die gewonnene Zeit soll genutzt werden, um weitere Verbesserungen und zusätzliche Inhalte vor dem Launch umzusetzen.

Im Mittelpunkt steht die Figur Panko, ein junger Koch, der nach dem mysteriösen Verschwinden seines Mentors die Leitung eines lokalen Restaurants übernimmt. Im weiteren Verlauf entwickelt sich die Geschichte über den Küchenalltag hinaus, da Panko Mahlzeiten für die sogenannten Caretakers zubereitet, eine Gruppe von Abenteurern, die die Welt außerhalb des Dorfes beschützen.

Das zentrale Gameplay-System verbindet Kochen mit strategischen Kämpfen. Zubereitete Gerichte werden in Karten umgewandelt, die als Grundlage für Fähigkeiten der Caretakers dienen und in rundenbasierten Deckbuilding-Gefechten eingesetzt werden, die im Stil eines Puppentheaters inszeniert sind.

Neben den Kämpfen spielt auch der Ausbau des Dorfes eine wichtige Rolle. Spieler sammeln Zutaten, betreiben Landwirtschaft, gehen angeln und verwalten Ressourcen, um neue Gerichte zu entwickeln. Fortschritt entsteht durch das Entdecken neuer Rezepte und das Kombinieren von Zutaten, wodurch zusätzliche Möglichkeiten im Kampf freigeschaltet werden.

Beastro erscheint am 11. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.